Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”.



Dopo le date primaverili nei club e la parentesi estiva in acustico, nuovi appuntamenti live daranno l’occasione ai NEGRITA di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta.

Alcune date hanno già fatto segnare il sold out (Isernia, Potenza e Rende) mentre di altre sono disponibili gli ultimi biglietti (Palermo, Pescara, Roma, Milano, Ancona, Assisi).

I biglietti sono in vendita su https://mc2live.it/artista/negrita/, Vivaticket.com e nei circuiti autorizzati.

Durante il tour “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025” la band avrà l’occasione per far ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “CANZONI PER ANNI SPIETATI”, concept album uscito lo scorso marzo che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, oltre alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali.

Sul palco insieme ai NEGRITA (Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich) ci saranno Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

Questo il calendario del “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025” prodotto e organizzato da MC2Live:

07 novembre Isernia – Auditorium 10 settembre 1943 DATA ZERO SOLD OUT

09 novembre Palermo – Teatro Golden ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

10 novembre Catania – Teatro Metropolitan

12 novembre Pescara – Teatro Massimo ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

14 novembre Potenza – Cineteatro Don Bosco SOLD OUT

15 novembre Rende (Cs) – Teatro Auditorium Unical SOLD OUT

17 novembre Bari – Teatro Petruzzelli

18 novembre Lecce – Teatro Politeama Greco

23 novembre Roma – Auditorium Parco della Musica ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

24 novembre Milano – Teatro Dal Verme ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

27 novembre Ancona – Teatro Delle Muse ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

28 novembre Mantova – Palaunical Teatro

29 novembre Assisi (Pg) – Teatro Lyrick ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

01 dicembre Torino – Teatro Colosseo

04 dicembre Bologna – Teatro EuropAuditorium

05 dicembre Grosseto – Teatro Moderno

07 dicembre Varese – Teatro di Varese

10 dicembre Montecatini Terme (Pt) – Nuovo Teatro Verdi

12 dicembre Cremona – Infinity 1

13 dicembre Cesena – Nuovo Teatro Carisport

16 dicembre Padova – Gran Teatro Geox

17 dicembre Trieste – Teatro Politeama Rossetti

Radio Capital e Rockol sono media partner del tour.

www.negrita.com

https://www.instagram.com/negritaband/

https://x.com/negritaband

https://www.facebook.com/negritaband/

https://www.tiktok.com/@negritaband

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia