A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 Martedì 14 Ottobre alle ore 06:00 di Mercoledì 15 Ottobre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nel tratto compreso tra il casello di Binasco (km 10+503) e il casello di Bereguardo (21+431), ramo di svincolo in entrata da Binasco per la medesima carreggiata sud compreso. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
– Dalle ore 22:00 Martedì 14 Ottobre alle ore 05:00 di Mercoledì 15 Ottobre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A7-A21 (km 62+757) in uscita per Piacenza e Torino da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello di Tortona (km 63+647).
– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 15 Ottobre alle ore 05:00 di Giovedì 16 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Serravalle Scrivia (km 84+496) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Tortona (km 63+647).
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 16 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Binasco (km 10+503) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.35 MI-Ticinese (A50, km 21+386). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Binasco (km 10+503) in entrata per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Martedì 14 Ottobre alle ore 01:00 di Mercoledì 15 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Casei Gerola (km 49+950) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello successivo di Castelnuovo Scrivia (km 54+384),
– Dalle ore 01:00 alle ore 04:00 di Mercoledì 15 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Casei Gerola (km 49+950) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Castelnuovo Scrivia (km 54+384).
– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 15 Ottobre alle ore 03:00 di Giovedì 16 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Castelnuovo Scrivia (km 54+384) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Tortona (km 63+647). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+348) in entrata per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola (km 49+950).
– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Giovedì 16 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Castelnuovo Scrivia (km 54+384) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Casei Gerola (km 49+950).
– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra gli svincoli Q.re Cantalupa (km 0+100) e Piazza Maggi (km A+000), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Boffalora / Q.re Sant’Ambrogio (km B+500).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 alle ore 22:30 di Lunedì 13 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.P.35 MI-Ticinese/Pavia (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
– Dalle ore 04:30 alle ore 05:00 di Martedì 14 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.P.35 MI-Ticinese/Pavia (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
– Dalle ore 22:00 di Martedì 14 Ottobre alle ore 05:00 Mercoledì 15 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.59 Corsico/Gaggiano (km 14+962) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.P.35 MI-Ticinese/Pavia (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 Mercoledì 15 Ottobre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.494 MI-Lorenteggio e Vigevano (km 13+901) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cusago/Mi-Baggio (km 10+580) per la successiva uscita da carreggiata sud.
– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 15 ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 direzione Novara (km 5+731) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Milano). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 Novara (km 5+731) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Milano).
Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Martedì 14 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo Rozzano/Quinto De’ Stampi (km 23+820) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
Per indagini geognostiche, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Martedì 14 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo dello svincolo in entrata da Settimo M.se (km 6+804) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata MI-San Siro).
– Dalle ore 22:00 di Martedì 14 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo dello svincolo in uscita per Settimo M.se/MI – S.Siro (km 6+804) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cusago-Baggio (km 10+580) per la successiva uscita da carreggiata nord.
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 16 Ottobre alle ore 06:00 di Sabato 18 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo M.se/MI – S.Siro (km 6+804) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S. 11 Novara/MI – Gallaratese (km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 23:00 di Giovedì 16 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A1 (km 31+420) in uscita per Milano / Tangenziale Est da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente S.S.412 Val Tidone (km 26+249) per il successivo ingresso in A1 allo svincolo San Giuliano M.se.
– Dalle ore 00:00 alle ore 03:00 di Sabato 18 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pero/Fiera (km 3+050) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S. 33 Rho/Legnano (km 2+620) per la successiva uscita da carreggiata sud.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 23:00 di Lunedì 13 Ottobre alle ore 05:00 di Martedì 14 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Est (km 14+525) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo di Cernusco Sul Naviglio (km 15+760).
– Dalle ore 23:00 di Martedì 14 Ottobre alle ore 05:00 di Mercoledì 15 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Est (km 14+525) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo di Cologno Monzese Ovest (km 12+298).
Per lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 13 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Via Palmanova/Vimodrone (km 10+528) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Cologno Monzese ovest (km 12+298).
Per lavori di competenza di Autostrade per l’Italia, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 di Lunedì 13 Ottobre alle ore 05:00 di Martedì 14 Ottobre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A51-A4 (Km 20+650) in uscita per le direzioni Torino e Venezia da carreggiata nord (direzione Lecco-Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in A51 direzione Usmate allo svincolo S.P.13 Agrate (Km 21+040) per il successivo ingresso in A4 Venezia al casello di Agrate Brianza.
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Usmate (km 29+180) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
– Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Carnate (km 29+180) da carreggiata nord (direzione Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di ispezione portali segnaletici, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Giovedì 16 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Sesto San Giovanni Viale Italia (Km 3+012) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo Sesto San Giovanni-Via Pisa (Km 1+072).
A53 RACCORDO PV-BEREGUARDO
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 Mercoledì 15 Ottobre alle ore 02:00 di Giovedì 16 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo) nel tratto compreso tra l’interconnessione A54-A53 (km 9+150) e lo svincolo Via Riviera (km 8+450). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A53 dallo svincolo Via Riviera (km 8+450).
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 23:00 di Giovedì 16 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo) nel tratto compreso tra lo svincolo Villaggio dei Pioppi (km 4+819) e lo svincolo Bereguardo (km 0+592), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di manutenzione barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 Mercoledì 15 Ottobre alle ore 02:00 di Giovedì 16 Ottobre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A54-A53 (km 5+266) in uscita per la direzione nord del raccordo (direzione A7-Bereguardo) da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Casteggio). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Policlinico (km 5+881) per il successivo ingresso in A53 attraverso lo svincolo di Via Riviera.
– Dalle ore 22:00 Giovedì 16 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 17 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A54-A53 (km 5+266) in uscita per il raccordo PV-Bereguardo da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Istituti universitari (km 6+138) per la successiva uscita da carreggiata sud.
