BARANZATE

Baranzate, evento “Rotta verso la terra”. Oggi e domani

Oggi e domani in Biblioteca, piazza Falcone a Baranzate 

Una due giorni per grandi e piccoli appassionati di astronomia.

Con laboratori, presentazioni libri, giochi e cosplay.

Altri articoli di Baranzate su Dietro la Notizia 

