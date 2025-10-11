HomeBARANZATE BARANZATE Baranzate, evento “Rotta verso la terra”. Oggi e domani By Davide Falco 11 Ottobre 2025 0 22 FacebookTwitterPinterestWhatsApp baranzate-cosplay Oggi e domani in Biblioteca, piazza Falcone a Baranzate Una due giorni per grandi e piccoli appassionati di astronomia. Con laboratori, presentazioni libri, giochi e cosplay. Altri articoli di Baranzate su Dietro la Notizia TagsastronomiabaranzateCosplaydavidefalcodietrolanotiziadirettaGiochigiornaleonlineinformazionelaboratorilibrimilanomilanocitymondodisabilenewsnotizianotizienovatemilanesequotidiano italianoquotidiano onlinerotta verso la terrastasera in tvYoutube Condividi FacebookTwitterPinterestWhatsApp Articolo precedenteMilano, villaggio di generazione sport al parco Giallo Davide Falco Articoli ATTUALITA' Milano, villaggio di generazione sport al parco Giallo MUSICA Marte collabora con Young Hash nel nuovo singolo “Il mio deal” MUSICA “Nebraska ’82: Expanded Edition”, di Bruce Springsteen - Advertisement - Ultimi Articoli ATTUALITA' Milano, villaggio di generazione sport al parco Giallo MUSICA Marte collabora con Young Hash nel nuovo singolo “Il mio deal” MUSICA “Nebraska ’82: Expanded Edition”, di Bruce Springsteen CINEMA “Piero Pelù’. Rumore dentro”: in anteprima al Festival dei Popoli di Firenze CULTURA Universal Music Italia: “Resilience Room – Salute Mentale per Creativi” Carica di più