La festa di Canottieri Milano per i suoi primi 135 anni

Una grande festa per i 135 anni di Canottieri Milano si è svolta venerdì 3 ottobre nella sede di Alzaia Naviglio Grande.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità istituzionali e sportive, insieme a soci e atleti della società.

Sono intervenuti fra gli altri il presidente di Canottieri Milano Stefano Rossi, la Sottosegretario giovani e Sport di Regione Lombardia Federica Picchi, il Presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi del Comune di Milano Alessandro Giungi, il Presidente del Municipio 6 Comune di Milano Santo Minniti e Claudia Giordani per il CONI, la quale ha consegnato un riconoscimento per questi ”primi 135 anni”.

La cerimonia è proseguita con la visita alla mostra fotografica dedicata alla storia del sodalizio, un excursus emozionate fra bianco e nero e colore che racconta meglio di tante parole la storia di questo importante luogo dello sport milanese e azzurro.

Sul palco foto ricordo con gli atleti per il CANOTTAGGIO: Jacopo Demolli (Maglia Azzurra), per i TUFFI: Francesca Alloni (Maglia Azzurra), per il BASKET: Lorenzo Barbieri, per il TENNIS: Lorenzo Gramegna, per il NUOTO: Pietro Tresoldi; per la PALLANUOTO: la squadra di Serie B femminile stagione 2024/25 con la migliore giocatrice Carmen Santaniello e per la Serie C maschile promossa in Serie B stagione 2024/2025 Andrea Coscia Vanoni,

Il Presidente di Canottieri Milano Stefano Rossi: «Oggi celebriamo 135 anni di storia che si intrecciano con quella di Milano. Canottieri Milano è un luogo che respira memoria ma che vive nel presente e guarda al futuro. È la casa di chi ama lo sport, dove inclusione, sostenibilità e spirito olimpico si trasformano in esperienze quotidiane di socialità e crescita. Abbiamo inaugurato con orgoglio la piscina olimpionica rinnovata, un intervento che rispetta criteri di efficienza energetica e rappresenta un passo importante nel nostro percorso. Ma non ci fermiamo qui: il nostro sogno è dotare la società di una seconda piscina e di un nuovo palazzetto per il basket, così da rispondere alla crescente domanda di sport e dire sì a sempre più persone. Oggi contiamo 1600 soci, di cui 430 giovani. Sta crescendo molto lo sport femminile e come accaduto per gli ultimi Giochi Olimpici anche noi puntiamo al 50% 50% donne uomini. L’inclusione per Canottieri è un valore storico: non a caso organizziamo con successo ogni anno Sport4All. Ne andiamo fieri. È la dimostrazione che lo sport fa bene e deve essere accessibile a tutti. Con l’impegno di consiglieri, soci e istituzioni, Canottieri Milano continuerà a essere una casa aperta alla città e al futuro dello sport».

