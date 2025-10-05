Lo Stradivari di focaccia al salame incanta Cremona

Un violino monumentale, dalle proporzioni scenografiche – cinque metri di lunghezza per due di altezza – interamente rivestito di fette di salame cremonese, ha incantato Piazza Roma durante la Festa del Salame di Cremona, in programma fino a domani.

Nel cuore della manifestazione, la tradizione musicale ha incontrato l’arte in una creazione scenografica: lo Stradivari di focaccia al salame. Un’opera gastronomica che ha unito estetica, gusto e identità locale, trasformando il celebre simbolo della liuteria in una delizia da condividere. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Panificatori di Confcommercio Cremona, ha celebrato il genio di Stradivari e il patrimonio culinario della città.

Realizzata nei giardini del centro storico, la focaccia è stata preparata e farcita dai giovani talenti dell’indirizzo Alberghiero della Scuola Einaudi. Dopo l’inaugurazione e le foto di rito, il “violino” è stato porzionato e distribuito ai presenti, regalando un momento di convivialità e sapore autentico. Un gesto che ha valorizzato il territorio, le sue eccellenze e il contributo delle nuove generazioni, in perfetta sintonia con lo spirito della festa.

“Il tratto distintivo della Festa del Salame è la creazione di grandi opere pensate per esaltare ciò che rende unico il nostro territorio – spiega Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi -. Quest’anno abbiamo ideato due installazioni: la prima dedicata allo strumento musicale simbolo di Cremona, il violino.

La seconda, in programma domenica pomeriggio, sarà un omaggio al Torrazzo — la torre campanaria più alta d’Europa — riprodotto in pane e salame e poi offerto al pubblico. Anche questa installazione sarà realizzata grazie all’Associazione Panificatori di Confcommercio Cremona, assemblata dai ragazzi della Scuola Einaudi e dipinta dagli studenti del Liceo Artistico Stradivari”.

Tutti questi eventi culturali arricchiscono il programma della Festa del Salame 2025, rendendola un’occasione unica per incontrare i grandi nomi del settore, scoprire piccoli produttori d’eccellenza e soprattutto vivere il salame come mai prima: tra degustazioni, storie e abbinamenti sorprendenti. Cremona vi aspetta dal 3 al 5 ottobre, per un’edizione ricca di gusto, tradizione e creatività.

La manifestazione è promossa da Confcommercio Provincia di Cremona, Confartigianato Imprese Cremona e Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e vanta il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Cremona, Confartigianato Imprese Alimentazione, Confartigianato Imprese Lombardia, Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia. È organizzata da SGP GRANDI EVENTI in partnership con Assipan e in collaborazione con Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”, Villaggio della Mostarda e Fipe.

