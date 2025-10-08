Per la prima volta in scena in uno spettacolo teatrale, Joe Bastianich è protagonista “Money, il bilancio di una vita”, un viaggio teatrale esplosivo che fonde narrazione, musica dal vivo e una potente componente visiva per raccontare il rapporto tra l’uomo e il denaro.

Lo spettacolo è scritto da Joe Bastianich, Massimo Navone e Tobia Rossi e la regia porta la firma di Massimo Navone.

Tra racconti di vita vissuta, visioni, canzoni e riflessioni, lo spettacolo esplora – con leggerezza e profondità – il legame tra economia, potere e società, ma anche quello con le radici, l’identità e i desideri più autentici.

TOUR 2025 – JOE BASTIANICH – MONEY, Il bilancio di una vita

24 ottobre Trieste – Teatro Politeama Rossetti

26 ottobre Montecatini (PT) – Teatro Verdi

4 novembre Latisana (UD) – Teatro Odeon

5 novembre Sacile (PN) – Teatro Zancanaro

6 novembre Spilimbergo (PN) – Teatro Miotto

7 novembre Pontebba (UD) – Teatro Italia

8 novembre San Vito (PN) – Auditorium Centro Civico

12 novembre Milano – Teatro Carcano

15 novembre Torino – Teatro Colosseo

4 dicembre Bologna – Teatro Duse

