CULTURA

“Joe Bastianich: “Money, il bilancio di una vita”, tour dal 24 ottobre

Tiziana Barbetta
Joe Bastianich
Joe Bastianich

Per la prima volta in scena in uno spettacolo teatrale, Joe Bastianich è protagonista “Money, il bilancio di una vita”, un viaggio teatrale esplosivo che fonde narrazione, musica dal vivo e una potente componente visiva per raccontare il rapporto tra l’uomo e il denaro.

Lo spettacolo è scritto da Joe Bastianich, Massimo Navone e Tobia Rossi e la regia porta la firma di Massimo Navone.

Tra racconti di vita vissuta, visioni, canzoni e riflessioni, lo spettacolo esplora – con leggerezza e profondità – il legame tra economia, potere e società, ma anche quello con le radici, l’identità e i desideri più autentici.

JoeBastianich_Money

TOUR 2025 – JOE BASTIANICH – MONEY, Il bilancio di una vita
24 ottobre Trieste – Teatro Politeama Rossetti
26 ottobre Montecatini (PT) – Teatro Verdi
4 novembre Latisana (UD) – Teatro Odeon
5 novembre Sacile (PN) – Teatro Zancanaro
6 novembre Spilimbergo (PN) – Teatro Miotto
7 novembre Pontebba (UD) – Teatro Italia
8 novembre San Vito (PN) – Auditorium Centro Civico
12 novembre Milano – Teatro Carcano
15 novembre Torino – Teatro Colosseo
4 dicembre Bologna – Teatro Duse

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

