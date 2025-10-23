14.4 C
Milano
venerdì, Ottobre 24, 2025
Il tenore Mattero Macchioni sarà protagonista di “Christmas Recitals”

Tiziana Barbetta
Il tenore Mattero Macchioni sarà protagonista di “CHRISTMAS RECITALS”, tre live che celebrano la magia del Natale a Milano, Genova e Torino.

Un viaggio musicale che intreccia tradizione natalizia, musica classica e interpretazione lirica, attraverso brani come “Hallelujah” di Leonard Cohen, “Ave Maria” di Gomez, “Silent Night”, il medley “Last Christmas” & “Happy Christmas”, “Amazing Grace”, “Adeste Fideles”, “Imagine” di John Lennon e “Nessun dorma”, insieme a composizioni tratte dal suo nuovo album omonimo MATTEO MACCHIONI”: un progetto crossover elegante e potente, in cui la voce lirica si fonde con l’anima pop.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno la direttrice d’orchestra Mirca Rosciani, il soprano Cristina Neri, le pianiste Marinella Dell’Eva, presente nelle tappe di Milano e Torino e Claudia Foresi, al pianoforte per il concerto di Genova, insieme a un quartetto d’archi formato da Gen Llukaci (primo violino), Eliana Marsigliante (secondo violino), Nicoletta Bassetti (viola) e Alevtina Matveeva (violoncello).

Queste le date:

3 dicembre – ore 19.00 – AUDITORIUM SAN FEDELE – MILANO (Via Hoepli 3B) 

10 dicembre – ore 19.00 – TEATRO DELLA GIOVENTÙ – GENOVA (Via Cesarea 16)

12 dicembre – ore 19.00 – TEATRO GRANDE VALDOCCO – TORINO (Via Sassari 28b)

“CHRISTMAS RECITALS” realizzato in partnership con Banca Generali Private grazie al sostegno di Alessandro Mauri (Milano e Torino) e Fabio Venturino (Genova), è un progetto ideato da Lucio Zerbini e organizzato da GP Eventi.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. Per le date di Milano e Torino è possibile richiedere l’invito scrivendo a ufficio.mauri@bancagenerali.it;
per la tappa di Genova, le richieste vanno inviate ad assistenza.areaventurino@bancagenerali.it.

In entrambi i casi, è necessario indicare per ogni partecipante: nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono cellulare.

MATTEO MACCHIONI”, secondo album in studio del tenore, contiene 10 brani (9 inediti e 1 medley) ed è stato anticipato dal singolo “Prendi le mie mani” (https://youtu.be/mFoJ_dzKw8o?feature=shared).

Prodotto insieme a grandi nomi della musica italiana, tra cui Piero Cassano, Fabio Perversi e Mario Natale, l’album si compone di 10 brani che affrontano i temi dell’amore, della perdita, della memoria familiare e della rinascita interiore.

I testi portano la firma, tra gli altri, di Giancarlo Golzi, Alberto Salerno, Beppe Andreetto e Gian Battista Galli, oltre che dello stesso Macchioni.

Questa la tracklist:

 Armi fragili

Dove anima c’è

Prendi le mie mani

Irraggiungibile

Piccola stella accesa

Oltreoceano

Io ti prendo per mano

Quel grande albero

Overseas

Medley Queen: One Vision / Bohemian Rhapsody

www.matteomacchioni.com
www.facebook.com/matteomacchionitenore
www.twitter.com/MatteoMacchioni
www.instagram.com/matteo_macchioni
www.youtube.com/user/MatteoMacchioniFans

