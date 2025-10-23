Il cantautore multiplatino Conan Gray ha annunciato l’attesissimo Wishbone World Tour 2026, con la partecipazione speciale della promettente Esha Tewari, a sostegno del suo acclamato quarto album in studio Wishbone (Republic Records).

Il tour mondiale, che toccherà 42 città, prenderà il via il 19 febbraio al Target Center di Minneapolis, dando vita alla nuova era artistica di Conan attraverso Nord America, Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

La tournée toccherà anche l’Italia: 3 giugno 2026 @ChorusLife Arena di Bergamo.

L’intero tour vedrà l’apertura della giovane popstar Esha Tewari, talento emergente che porterà il suo stile vibrante sul palco. In Nord America, il tour farà tappa in città come Toronto, Boston, New York, Los Angeles e molte altre, per poi spostarsi in Europa nel mese di maggio con concerti previsti a Dublino, Londra, Parigi, Berlino, Madrid e oltre.

Il tour si concluderà in autunno con spettacoli nelle arene di Australia e Nuova Zelanda, con l’ultima data prevista per l’8 ottobre alla RAC Arena di Perth.

I biglietti sono in prevendita esclusiva Vivo Club da oggi giovedì 23 ottobre 2025

I biglietti saranno, poi, disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 24 ottobre alle ore 9:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 9.00.

Il tour offrirà anche una selezione di pacchetti e esperienze VIP pensati per arricchire ulteriormente l’esperienza del concerto. I contenuti dei pacchetti VIP variano a seconda dell’opzione scelta.

