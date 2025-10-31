15.1 C
RAI2: “Il Trono del Gusto” Sabato 1° novembre alle 9.40

Settima e penultima puntata del docu-reality Il Trono del Gusto“, in onda su RAI2 Sabato 1° novembre 2025 alle ore 9.40.

L’International Street Food farà tappa questa settimana ad Ancona, cuore del litorale marchigiano, portando con sé profumi, colori e sapori da tutto il mondo. Tuttavia, insieme alla carovana, sembrerà essere giunta anche la cattiva sorte. Durante il viaggio verso la nuova tappa, infatti, Alfredo Orofino oserà sfidare la fortuna e da quel momento una serie di eventi inspiegabili si abbatterà sul gruppo: malfunzionamenti, sparizioni di oggetti fondamentali e piccoli incidenti metteranno a dura prova l’organizzazione dell’evento.

Tra la preparazione delle prelibatezze e il servizio ai clienti, i ragazzi dei truck dovranno fronteggiare situazioni insolite e misteriose, mentre Orofino, uomo razionale e poco incline alla scaramanzia, si troverà costretto a mettere in discussione le proprie certezze.

Riuscirà Alfredo Orofino a vincere contro la cattiva sorte e a salvare l’evento dal disastro?

Un appuntamento imperdibile, tra cucina, mistero e ironia, per una puntata speciale in perfetto clima di Halloween.

