Gruppo di lettura in biblioteca a Bollate: due le date

Si terrà il 3 e il 6 novembre il Gruppo di lettura con il libro: Lucy davanti al mare di Elizabeth Strout

È l’inizio del 2020 e in città giunge notizia di un nuovo virus potenzialmente letale. A New York i casi sono ancora sporadici e la gente, la scrittrice Lucy Barton fra loro, si aggrappa alla vita di sempre. Ma non William.

William, il primo marito di Lucy, è un uomo di scienza, e la intuisce da subito, la catastrofe che sembra spazzar via la vita conosciuta; la grande paura che annienta le certezze e scuote le relazioni. Anche quella antica di due vecchi coniugi che credevano di aver esaurito le sorprese.

Ancora una volta tocca far appello all’amore, alle sue forme strane e imperfette, per far sì che il comune dolore anziché allontanare unisca. Per salvarsi la vita.

Lunedì 3 novembre in presenza alle 14.30, giovedì 6 alle 20.45 solo on line.

Per ricevere il collegamento dell’incontro online è possibile compilare questa pagina: https://forms.gle/T7mKVRH9spch5VTJ8

La partecipazione è libera.

Per informazioni

Biblioteca Comunale

0235005508

biblioteca.bollate@csbno.net

