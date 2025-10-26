15.5 C
domenica, Ottobre 26, 2025
“A Garbagnate per celebrare dieci anni di eccellenza sanitaria lombarda”

Sabato mattina ho partecipato con piacere alla celebrazione dei dieci anni del nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese e desidero ringraziare il Direttore Generale Marco Bosio per l’invito e l’accoglienza. È stato un momento significativo per ricordare il lavoro e la visione di chi, come Roberto Maroni, aveva inaugurato questa struttura, ponendo le basi di una sanità moderna e vicina ai cittadini.

Un ringraziamento doveroso va anche ai vertici di Regione Lombardia e al Presidente Attilio Fontana per la costante attenzione e il sostegno ai nostri ospedali del territorio. Ma il grazie più grande va agli infermieri, ai medici e a tutto il personale sanitario, che con professionalità e dedizione ogni giorno rendono possibile questa eccellenza lombarda. Dopo gli oltre 4 milioni di euro destinati all’Ovest Milanese e i 10 milioni stanziati per l’Ospedale di Rho, l’impegno di Regione Lombardia prosegue con investimenti concreti per garantire servizi sempre più moderni e vicini ai cittadini.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

