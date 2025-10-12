Fuori dal Coro: visti falsi, corruzione, Israele e Hamas

“Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro con la conduzione di Mario Giordano, proseguirà l’inchiesta atta a smascherare un sistema fatto di visti falsi e corruzione, messo in piedi – con la connivenza di alcuni Caf e di altrettanti funzionari – per sottrarre alle ambasciate italiane all’estero permessi che consentano l’ingresso nel Paese a chi non ne avrebbe diritto.

A seguire, spazio allo scenario internazionale, con il piano Trump, i cui primi cinque punti sono stati accettati da Israele e Hamas, e la guerriglia in Italia.

Infine, un reportage su Treviso, con le immagini in esclusiva dell’aggressione di una baby gang ad una troupe di “Fuori dal Coro”.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia