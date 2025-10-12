21.1 C
Fuori dal Coro: visti falsi, corruzione, Israele e Hamas

Davide Falco
MARIO GIORDANO
MARIO GIORDANO

Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro con la conduzione di Mario Giordano, proseguirà l’inchiesta atta a smascherare un sistema fatto di visti falsi e corruzione, messo in piedi – con la connivenza di alcuni Caf e di altrettanti funzionari – per sottrarre alle ambasciate italiane all’estero permessi che consentano l’ingresso nel Paese a chi non ne avrebbe diritto.

A seguire, spazio allo scenario internazionale, con il piano Trump, i cui primi cinque punti sono stati accettati da Israele e Hamas, e la guerriglia in Italia.

Infine, un reportage su Treviso, con le immagini in esclusiva dell’aggressione di una baby gang ad una troupe di “Fuori dal Coro”.

