Dominika Zamara e il Quartetto Mozaika, musica di pace

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, si terrà un evento di grande rilievo culturale e sociale: il Concerto Lirico.

L’ appuntamento è per venerdì 24 novembre alle ore 15:30.

Il titolo, semplice ma evocativo, richiama l’etimologia stessa della parola “lirica”, intesa come espressione poetica e musicale colta.

Protagonista della serata sarà il celebre soprano Dominika Zamara, accompagnata dall’eccellenza strumentale del Quartetto Mozaika.

Il programma prevede una selezione di arie immortali di compositori classici come Mozart e Vivaldi.

Un momento di particolare significato sarà l’esecuzione del brano “Alleluia for Peace”, una composizione del Maestro newyorkese James Adler, in veste di direttore d’orchestra.

L’esecuzione di questo brano, scritto appositamente per Dominika Zamara e già presentato in prima mondiale alla Carnegie Hall di New York lo scorso 30 giugno, assume un valore speciale.

In concomitanza con l’Anno Giubilare, l’esibizione dell’ “Alleluia for Peace” rappresenta una fortuita e significativa coincidenza. Il brano, che si configura come un vero e proprio inno alla pace, prende forma attraverso la potente e sensibile voce della Zamara e l’accompagnamento degli archi del Quartetto Mozaika.

Questo vuole essere un messaggio di pace non urlato o sussurrato, ma cantato e suonato con l’ anima e la profondità emotiva che solo grandi artisti sanno esprimere.

Al termine del concerto, la serata proseguirà con la cerimonia di premiazione e la consegna delle prestigiose statuette Empire That Inspires. L’ intera manifestazione sarà presentata da Mirella Bagdzińska.

