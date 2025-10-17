Come scegliere l’abbigliamento personalizzato da lavoro per il tuo business

Hai un’attività imprenditoriale e stai pensando alle divise per il tuo staff? Scegliere un abbigliamento personalizzato da lavoro ti aiuterà a rafforzare il senso di appartenenza al team, creare un’identità visiva per il tuo brand e dare modo a ogni dipendente di sentirsi comodo e a proprio agio. Come fare? Dipende dal tipo di business, dalla grandezza della compagnia e dal settore in cui operi.

5 modi per scegliere le divise giuste

Quando gestisci un team di persone che lavorano per te, vuoi dar loro comfort, praticità, ma anche stile e riconoscibilità. Ecco 5 modi per scegliere il giusto abbigliamento da lavoro.

1. Considera la riconoscibilità del marchio

La tua è un’azienda nuova o che sta vivendo un periodo di forte restyling? Ricostruire le fondamenta del marchio, i valori su cui poggia e l’immagine che dai all’esterno è importante. Puoi farlo anche con un abbigliamento coerente che rispecchi la tipologia e il settore del tuo brand. Considera che i lavoratori a stretto contatto con il pubblico (commessi, personale di sala, ma anche fattorini, segretari e addetti alla reception) sono un biglietto da visita. Fai in modo che il logo, il claim e il nome della tua azienda siano visibili e ben riconoscibili.

2. Analizza le esigenze specifiche del tuo staff

Di cosa hanno bisogno i tuoi dipendenti per lavorare al meglio? Considera le mansioni che svolgono ogni giorno e in quali condizioni (al chiuso o all’aperto, con quale temperatura, in luoghi affollati o meno). Potrebbero aver bisogno di particolari capi d’abbigliamento e accessori per la loro sicurezza o per questioni di igiene. Pensa alle scarpe antinfortunistica per chi lavora con oggetti pesanti, o a cappelli e fasce per i lavoratori che hanno a che fare con la cucina e i generi alimentari.

3. Materiali e qualità

Per l’abbigliamento da lavoro, affidati a professionisti che ti forniscano divise resistenti al tempo e all’usura. I tuoi dipendenti useranno i capi tutti i giorni: in base al tipo di mansioni che svolgono, devono poterli lavare efficacemente tutte le volte che è necessario e senza che si rovinino. Punta al giusto equilibrio tra funzionalità ed estetica, tenendo a mente le esigenze di comfort del tuo staff.

4. Abbigliamento da lavoro personalizzato che ricorda il tuo brand

I tuoi dipendenti sono spesso il punto di contatto tra l’azienda e il cliente finale. Fai in modo che il loro aspetto sia memorabile e immediatamente riconducibile al tuo brand. Come? Devi creare un’identità visiva precisa, attraverso colori, logo, font, anche forme e design particolari. Lavora a fondo sui valori e sulla mission dell’azienda per tradurli in capi d’abbigliamento adatti alle mansioni dei tuoi dipendenti ma anche riconoscibili e distintivi.

5. Il livello di personalizzazione dell’abbigliamento da lavoro

Quanto personalizzare le divise? Dipende da obiettivi, mansioni e dimensione del tuo staff. Puoi far sì che tutti indossino gli stessi colori ma con design diversi in base al loro ruolo. Oppure aggiungere colori o accessori che distinguano un manager di sala da un cameriere e che rendano più chiaro anche ai clienti chi svolge quale mansione. Cerca di creare un’estetica coerente e in linea con lo stile del brand.

A chi puoi rivolgerti per le divise del tuo staff

Scegli con cura i tuoi fornitori: non ti stanno dando solo dei capi d’abbigliamento, ma allo stesso tempo anche delle uniformi per rendere più confortevole la giornata lavorativa dei tuoi dipendenti e dei mezzi per comunicare l’identità della tua azienda. Usa tatto e gentilezza nel chiedere ai lavoratori e alle lavoratrici quali siano le loro misure e se abbiano delle particolari esigenze nel vestiario. Prova poi a creare diverse combinazioni, così che i dipendenti possano essere sempre in ordine anche quando uno dei loro capi è a lavare o la temperatura cambia. Materiali di alta qualità, design semplici ma d’effetto e capi che durino nel tempo, senza rovinarsi con le normali attività quotidiane sono gli ingredienti per le divise perfette.

