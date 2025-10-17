14.3 C
BARANZATE

Baranzate, menestrella nei lager. Aura Pasa

Una testimonianza fuori dal comune che illumina lo straordinario spirito di una donna partigiana e ricostruisce “la fisicità” del Lager di Bolzano, di cui sopravvive solo un anonimo muro di cinta.

Inaugurazione sabato 18 ottobre alle 10, nella saletta espositiva ex chiesetta di via Sauro, 4/10 a Baranzate

Intervengono Leonardo Visco, presidente di Aned Milano, Elisa Alfier, direttivo Anpi sezione Bollate-Baranzate, Ionella De Filippis, assessore pari opportunità, Giuseppe Parisi, presidente Anpi sezione Bollate-Baranzate

