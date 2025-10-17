Ricola alla IX edizione di Ferrara Monumenti Aperti,

Ricola partecipa per la prima volta, a Ferrara Monumenti Aperti, la manifestazione alla sua IX edizione, collegata alle celebrazioni per il trentesimo anniversario del riconoscimento Ferrara “Città di Rinascimento” Patrimonio Mondiale tutelato dall’Unesco, che quest’anno coinvolge gli allievi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado.

Ricola, azienda svizzera sostenibile fin dalle sue origini e dal 2023 B Corporation certificata, oltre al porre al centro del suo agire la natura, prestando la massima attenzione all’ambiente e ai suoi abitanti, supporta anche una selezione di iniziative culturali.

Quest’anno Ricola ha deciso di supportare l’evento Ferrara Monumenti Aperti, organizzato da Ferrara Off APS, in collaborazione con Fondazione Ferrara Arte e Comune di Ferrara, con il coordinamento nazionale di Imago Mundi OdV, incoraggiando così anche il lavoro dei volontari e dei giovanissimi studenti guidati, dalle loro insegnanti che, nelle giornate di visite gratuite, porteranno il pubblico alla scoperta di 15 luoghi ferraresi di straordinario interesse storico, architettonico e culturale. Tra questi, solo venerdì 17 ottobre, ci saranno le aperture speciali di Palazzo Schifanoia, Palazzo Bonacossi e Palazzina Marfisa, recentemente restaurata e riaperta al pubblico.

Saranno anche visitabili, sempre gratuitamente e senza prenotazione, i giorni sabato 18 e domenica 19 ottobre, un’ulteriore scelta eccezionale di monumenti: Palazzo Bevilacqua Costabili, Palazzo Municipale, Teatro Comunale “Claudio Abbado” e Ridotto, Palazzo Magnanini – Roverella, Palazzo Naselli Crispi, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Palazzo Giulio d’Este, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Palazzo Turchi di Bagno, Palazzo Trotti Mosti, Palazzo Giordani e Chiesa da San Cristoforo alla Certosa. Questa lunga lista di monumenti è stata selezionata la scorsa primavera in accordo con le scuole che hanno aderito al progetto.

Due sono i percorsi didattici previsti per la manifestazione, ideati da Imago Mundi OdV e dallo scrittore Luigi Dal Cin, che hanno sempre coinvolto studenti e insegnanti: “Le parole della bellezza” per le classi quarte e quinte della scuola primaria e le seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, che effettueranno le visite guidate ai siti. Il secondo percorso didattico, condotto dalle classi seconde e terze della scuola primaria, è “Lo sguardo che crea”, scatole artistiche ispirate ai monumenti, realizzate con la consulenza creativa di Silvia Meneghini, visibili presso Casa Niccolini – Biblioteca Comunale per ragazzi, fino al 20 novembre 2025, Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, giorno in cui si eseguirà un ciclo di letture dedicate ai più giovani.

Ricola sostiene fino a fine anno tutte le iniziative che si svolgono nell’ambito di Ferrara Monumenti Aperti, deliziando le appassionanti giornate, ricche di cultura e arte, con le sue uniche e originali caramelle con 13 erbe alpine coltivate con metodi di agricoltura naturali sulle Alpi Svizzere. Sarà disponibile all’assaggio anche la nuova caramella Lampone e Melissa, dal gusto unico, in cui si mixano perfettamente il sapore intenso del lampone e le note aromatiche della melissa; una caramella buonissima e ideale in ogni momento della giornata.

Per informazioni: Info Point in Piazza Trento Trieste, a partire da venerdì 10 ottobre 2025

www.ferraraoff.it | www.monumentiaperti.com

monumentiaperti@ferraraoff.it

