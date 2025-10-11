21 C
Milano
sabato, Ottobre 11, 2025
ATTUALITA'

Milano, villaggio di generazione sport al parco Giallo

Davide Falco
All’interno del Parco Giallo di via Primaticcio si è rinnovato l’appuntamento con il villaggio sportivo di Generazione Sport, il progetto di legacy olimpica promosso dal Comune di Milano per diffondere la cultura dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione attiva.

Grazie al lavoro degli educatori del CSI di Milano, di Fondazione Comunità Nuova Onlus e di Farsi Prossimo Onlus, i bambini e i ragazzi del Municipio 6 hanno potuto trovarsi e socializzare per un pomeriggio di festa e sport, cimentandosi in tante discipline sportive, dal calcio al basket, dalla pallavolo alla scherma, fino al volano e alla pesistica.

Come sempre, per ispirare i bambini e le bambine sui valori dello sport, all’interno del villaggio era presente un testimonial d’eccezione: questo pomeriggio è stata Marta Pagnini, bronzo olimpico di ginnastica ritmica, a confrontarsi e a giocare con i ragazzi e le ragazze.

L’appuntamento di via Primaticcio chiude il primo ciclo del villaggio sportivo di Generazione Sport che nelle ultime settimane ha attraversato la città, toccando i Municipi 2, 4, 5, 6 e 8 e facendo giocare oltre mille bambini e bambine.

Il calendario degli eventi ripartirà nella prossima primavera, invadendo con lo sport i Municipi non ancora coinvolti.

