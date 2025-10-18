Dopo due edizioni de LE NOTTI DELL’UNDERGROUND – IL FESTIVAL DI RE NUDO, prende il via il workshop: ” UN FUTURO BIFRONTE/SCENARI SUL DOMANI, ospitato dalla FABBRICA DEL VAPORE di MILANO, un progetto firmato RE NUDO e ideato da Elena Mearini (Direttrice della Piccola Accademia di Poesia, che dirige il workshop) e Luca Pollini (Patron del Festival di Re Nudo e Direttore della rivista Re Nudo) mirato a creare spazi accessibili e autentici, dove arte, musica e pensiero tornano a essere un’esperienza condivisa e un mezzo di trasformazione, all’insegna della cultura aperta a tutti.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che il futuro, oggi più che mai, si presenta come un orizzonte bifronte: da un lato le crisi ambientali, le disuguaglianze, la disuguaglianze, dall’altro, la forza luminosa della speranza e della creatività.

Da questa tensione nasce UN FUTURO BIFRONTE/SCENARI SUL DOMANI, un progetto culturale ideato da Elena Mearini e Luca Pollini dedicato ai giovani artisti under 35.

Il workshop, che si rivolge a studenti universitari, giovani under 35, artisti, creativi e operatori culturali, si articolerà in quattro sessioni intensive rigorosamente a titolo gratuito, organizzate da Re Nudo insieme alla Piccola Accademia di Poesia e dopo la prima sessione di domani le rimanenti 3 si terranno il 28 novembre e, nel 2026, il 6 marzo e il 10 aprile.

Il corpo docente è formato da tutor professionisti provenienti da diversi ambiti creativi – dal mondo della scrittura, del teatro, della musica e delle arti visive – chiamati ad accompagnare i giovani partecipanti nella costruzione delle proprie visioni sul futuro: Fabio Alcini (musica), Silvia Beillard (teatro), Riccardo Casiccia (racconti per immagini), Elena Mearini e Angelo De Stefano (poesia), Luciano Sartirana (letteratura).

Il workshop non sarà strutturato con classiche lezioni frontali ma con laboratori creativi e interattivi, nei quali i partecipanti potranno esplorare il “doppio volto” del futuro – distopico e utopico – attraverso diversi linguaggi, con l’obiettivo di trasformare idee e intuizioni in opere concrete, capaci di dare forma artistica alle grandi domande del nostro tempo.

I partecipanti saranno invitati a confrontarsi con grandi temi del futuro: ambiente e clima, alimentazione, salute e benessere, lavoro ed economia, relazioni e società, geopolitica e conflitti, mobilità, educazione e decrescita felice.

Il percorso culminerà nella presentazione pubblica degli elaborati durante la terza edizione de LE NOTTI DELL’UNDERGROUND – IL FESTIVAL DI RE NUDO, in programma a giugno 2026 alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Un evento che offrirà visibilità ai giovani artisti e alle loro opere, restituendo al pubblico un mosaico di visioni sul domani: un portfolio di creazioni inedite che testimoniano un investimento concreto nella cultura e nella formazione di nuove generazioni di autori.

www.renudo.org

www.piccolaaccademiadipoesia.com

www.fabbricadelvapore.org

