Dopo il grande successo della scorsa stagione, Filippo Timi torna a Roma con il suo spettacolo cult Filippo Timi Live – Non sarò mai Elvis Presley, in scena dal 23 al 26 ottobre 2025 all’Argot Studio: un ritorno attesissimo per uno degli artisti più liberi, sorprendenti e visionari del panorama teatrale italiano.

Non sarò mai Elvis Presley è una lucida, folle e coloratissima sinfonia dell’anima, dove 13 canzoni e 13 monologhi si intrecciano in un viaggio vertiginoso tra musica, confessione e teatro.

Scritto e interpretato da Filippo Timi, accompagnato dal musicista Lorenzo Minozzi, lo spettacolo è un diario aperto, un collage di canzoni e parole che rimbalzano tra ironia e vulnerabilità, tra desiderio e disincanto.

Timi mette a nudo la propria identità con disarmante sincerità, scavando nel fallimento e nella rinascita, nella fame d’amore e nella paura di non essere “abbastanza”.

Ogni “autoscatto” diventa così un atto di coraggio e accettazione, un piccolo miracolo di autoironia e poesia. La scena si trasforma in uno spazio mentale, popolato da fantasmi pop e icone culturali: da Goethe a Peter Griffin, da Iva Zanicchi a Michelangelo, in un continuo cortocircuito tra alto e basso, sacro e profano, intimo e spettacolare.

Timi canta, racconta, si traveste e si denuda. Alterna lampi di comicità irresistibile a momenti di struggente verità, componendo un mosaico teatrale che ha il ritmo di una playlist e la densità di un romanzo interiore.

Non sarò mai Elvis Presley è un rito laico sulla possibilità di essere sé stessi, anche quando il mondo chiede di essere qualcun altro. Ogni nota, ogni parola, ogni gesto sembra dire: l’imperfezione è bellezza, e la fragilità è la nostra unica forza.

Maggiori informazioni su: www.teatroargotstudio.com