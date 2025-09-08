Via a “Cash or trash-chi offre di più?” con Paolo Conticini

Si alza il sipario sulla nuova stagione del fenomeno di Nove “CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?”, al via con le nuove puntate in prima tv assoluta dall’8 settembre, dal lunedi al venerdi alle 19:30 sul canale Nove e in streaming su discovery+.

Il padrone di casa Paolo Conticini torna a far sognare il pubblico con i tesori delle nostre soffitte e dei mercatini dei nostro paese. Che siano pezzi di design, oggetti sconosciuti, eredità familiari, insegne pubblicitarie o vere e proprie opere d’arte, non ci sono limiti alle emozioni che un oggetto può suscitare nel cuore di un collezionista o di un mercante!

Riparte così il racconto delle iconiche aste di Cash or Trash, insieme a Alessandro Rosa, infallibile valutatore di ogni pezzo portato in asta dai venditori, e agli amatissimi mercanti del programma, ormai tutti star della tv oltre che autorevoli professionisti nel proprio settore. Nelle nuove puntate al tavolo delle aste vedremo oltre ai cinque ‘resident’ Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci, le guest ormai note al pubblico Irene Bifolchi, estroversa antiquaria di Montepulciano, la gallerista torinese Marilena Tarable e il ritorno di Giovanni De Santis.

Cosa vedremo in questa nuova edizione? Solo per citare qualcuno dei tesori che saranno contesi a colpi di rilanci, un bizzarro phon a forma di pistola, un porta profumo pubblicitario, un gioco sulla scuola guida, un cimelio di Guerre Stellari, un modellino didattico, un ambito pupazzo collezionabile. Oltre ai rari oggetti presentati in alcune delle puntate tematiche dedicate a mistero, cinema, cinque sensi, c’era una volta.

“CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?” (40 eps. x 60’) è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su tivùsat canale 9. Visibile in streaming su discovery+.

