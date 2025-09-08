Giorgio Armani, oggi a Milano, lutto cittadino

In occasione delle esequie di Giorgio Armani, che si terranno in forma privata oggi , il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, in segno di cordoglio e partecipazione della comunità milanese.

In tutte le sedi comunali la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini e le cittadine, le organizzazioni sociali, culturali e produttive milanesi ad esprimere, nelle forme ritenute più opportune, il dolore e l’abbraccio dell’intera Città.

Alla camera ardente, allestita sabato e domenica in via Bergognone 59, era presente il Civico Gonfalone.

