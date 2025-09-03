26.8 C
Un plauso ai Carabinieri di Arluno e impegno costante nel contrasto alla droga, altro che il modello della sinistra a Bologna”

“Esprimo il mio plauso e apprezzamento ai Carabinieri della Stazione di Arluno per l’operazione condotta a Pregnana Milanese, che ha portato all’arresto di un giovane di appena sedici anni trovato in possesso di oltre due etti di hashish, nonché di strumenti e proventi dello spaccio.

Questo intervento dimostra l’assoluta determinazione e l’efficacia delle forze dell’ordine nello svolgere un’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, anche nelle sue forme più insidiose come quella giovanile.

La droga fa schifo, sempre. Lo spaccio e l’utilizzo delle sostanze stupefacenti vanno contrastati con fermezza in ogni sede e senza ambiguità. Per questo noi saremo sempre contrari a iniziative come quella di Bologna, dove il Comune ha distribuito pipe gratuitamente per il consumo di crack: un segnale sbagliato e pericoloso che rischia di normalizzare la droga invece di combatterla.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

