The Last Dinner Party sono felici di regalarci “The Scythe”, una seconda anteprima estratta dal nuovo album From The Pyre, in uscita il prossimo 17 Ottobre.
Concepita inizialmente come una canzone di rottura durante l’adolescenza di Abigail Morris, la calma e l’intensità di “The Scythe” mostrano la notevole versatilità compositiva delle Last Dinner Party, che hanno attirato per la prima volta l’attenzione mondiale grazie al loro potente rock teatrale.
“The Scythe” è il secondo brano estratto dal secondo album delle The Last Dinner Party, From The Pyre, e segue il successo del primo singolo pubblicato a luglio “This Is The Killer Speaking”, brano dal sapore western che rimane impresso nella mente.
The Last Dinner Party si esibiranno in Italia il prossimo 13 Febbraio al Fabrique di Milano.
