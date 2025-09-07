20.8 C
MUSICA

Tame Impala: il 17 ottobre esce il quinto album “Deadbeat”

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
Uscirà il 17 ottobre “Deadbeat”, il quinto e nuovo album di Tame Impala (Kevin Parker), già disponibile in pre-order (LINK).

In questo album, Parker ha racchiuso una serie di esplorazioni club-psych estremamente potenti e alcuni dei suoi testi fino ad oggi più diretti e cerebrali.

L’album è profondamente ispirato alla cultura bush doof e alla scena rave dell’Australia Occidentale, trasformando così Tame Impala in una sorta di primitivo atto rave del futuro.

Concepito in diverse location nel corso degli ultimi anni, “Deadbeat” è stato soprattutto realizzato tra la città natale di Parker, Fremantle, e il suo studio, Wave House a Injidup, nell’Australia Occidentale, nella prima metà del 2025.

L’album, un’opera che come sempre mostra l’altissimo livello delle abilità dell’artista, ha al suo interno anche una ritrovata spontaneità da parte del rinomato perfezionista.

Ciò si manifesta in un chiaro minimalismo, con timbri sonori e texture musicali capaci di aggiungere una nuova dimensione al sound, oltre a una gamma vocale più ricca e giocosa che mai.

