Forum con Barbara Palombelli, intervista al Min. Salute Orazio Schillaci

“Forum” torna su Canale 5 da lunedì 8 settembre alle ore 11.00, seguito da “Lo Sportello di Forum” alle 14.00 su Retequattro.

Alla guida, per il dodicesimo anno consecutivo, la giornalista Barbara Palombelli, che affronta temi socialmente rilevanti con il suo stile rigoroso e allo stesso tempo empatico, attraverso le storie quotidiane dei protagonisti.

La nuova edizione punterà su due temi centrali: il diritto alla salute e le problematiche legate all’adolescenza. Nella prima puntata, è prevista un’intervista esclusiva al Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Novità anche tra i giudici: entra il magistrato Claudio Mattioli e torna Beatrice Dalia, volto molto amato dal pubblico. Confermati Annamaria Bernardini de Pace e Francesco Foti.

Nella squadra di Forum, accanto a Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile, arriva Camilla Mancini. I momenti di approfondimento restano curati da Giulia Lea Giorgi.

Anche quest’anno saranno presenti gli uditori, giovani laureati in Giurisprudenza che si preparano all’esame da magistrato: seguono i casi e intervengono con osservazioni giuridiche. Nelle cause che coinvolgono minori, è prevista la figura dell’avvocato-curatore, che relaziona al giudice sulle condizioni dei ragazzi al centro della controversia.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia