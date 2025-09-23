Casate, alleanze da forgiare e infrangere, Torri da posizionare e Armate da schierare per combattere epiche battaglie, conquistare territori e dominare l’isola

“Inganna per sopravvivere, collabora per vincere”: recita così il motto di Risiko! Alleanze Segrete, la nuova edizione del gioco di strategia più famoso e amato di sempre pensata per chi ama il bluff, la diplomazia e l’intrigo.

Dopo le fortunatissime versioni a tema RisiKo! Napoli, RisiKo! Antartide, RisiKo! Oceano e la versione Deluxe, il grande cult si presente in una veste completamente rinnovata, tra patti nascosti, alleanze mutevoli e strategie segrete.

Ambientata nel Medioevo con Torri, Casate e Armate, Risiko! Alleanze Segrete è la prima edizione nella storia di RisiKo! che non prevede l’uso dei dadi, senza però rinunciare agli elementi che da sempre rendono iconico il celebre gioco: la tensione, la strategia e il brivido dell’imprevisto.

RisiKo! non smette mai di rinnovarsi e, proprio in questa sua continua e costante evoluzione, si inserisce la nuova edizione Alleanze Segrete.

Un modo completamente nuovo di vivere il gioco, pensato per chi ama la strategia e desidera nuove dinamiche, colpi di scena inaspettati e nuovi livelli di interazione, in cui la diplomazia diventa determinante quanto il campo di battaglia.

