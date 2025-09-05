Sindaco Di Stefano “violenza inaccettabile ai danni delle Forze dell’ordine”

Sulla maxi-operazione delle Forze dell’Ordine condotta nella notte tra martedì e mercoledì a Sesto San Giovanni, durante la quale 12 pattuglie tra Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale sono intervenute per arrestare 5 soggetti di origine egiziana, protagonisti di una violenta aggressione contro i militari, è intervenuto il primo cittadino Roberto Di Stefano:

“Esprimo piena solidarietà ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, vittime di una vile aggressione mentre svolgevano il proprio lavoro. Condanno con la massima fermezza l’azione violenta messa in atto da cinque soggetti che non solo hanno opposto resistenza all’arresto, ma hanno anche minacciato e ferito un militare, arrivando perfino a usare un cane come arma. È un episodio gravissimo e inaccettabile“.

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Sesto, esprimo il mio più sentito ringraziamento ai militari e a tutte le forze dell’ordine coinvolte – Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale – per l’impegno quotidiano, la professionalità e il coraggio dimostrato. Alla fine, i cinque aggressori sono stati arrestati per violenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti.

Questo episodio evidenzia in modo evidente gli effetti negativi di un modello di accoglienza indiscriminata, frutto di scelte politiche irresponsabili promosse dalla sinistra. Il risultato? Piazze trasformate in luoghi di spaccio e atti di violenza anche contro i nostri agenti.

Ma ribadisco: chi viene nella nostra città a delinquere, troverà una sola risposta: carcere e tolleranza zero. Il nostro impegno per garantire la sicurezza dei cittadini è costante e l’operazione congiunta delle nostre forze dell’ordine, la scorsa notte, ne è la concreta dimostrazione: proseguiremo con i presìdi del territorio, i pattuglioni serali, l’uso intensivo delle telecamere e il contrasto allo spaccio.

Se aggredisci un agente in divisa, aggredisci lo Stato. E lo Stato, a Sesto San Giovanni, risponde sempre con fermezza: la nostra città non sarà mai lasciata in mano ai delinquenti”.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia