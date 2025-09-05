La sera di lunedì 4 settembre c’è stato l’ennesimo incidente mortale ad Esine sulla SS42. Come al solito a causare l’incidente la velocità ed i sorpassi azzardati che spesso hanno, come vittime, persone incolpevoli.

Ormai percorrere in automobile la SS42, così come la SP 510 (quella delle gallerie sul lago d’Iseo) o la SS45 bis (quella verso la Val Sabbia/Salò), è divenuto un gioco d’azzardo.

Europa Verde ritiene che la Provincia di Brescia, invece di rincorrere progetti dai costi spropositati, come è stato il raccordo autostradale Concesio-Sarezzo (impropriamente chiamato “autostrada della Valtrompia”) in corso di realizzazione e la previsione di realizzazione del raddoppio della SP19, tra Concesio e Gussago, per una spesa di centinaia di milioni di euro, dovrebbe prendere in seria considerazione la messa in sicurezza della strade sopra citate, la cui contabilità, in termini vite umane, è ormai divenuta inaccettabile.

Ridurre la velocità, impedire il sorpasso nei punti più critici, come le gallerie ed in prossimità degli svincoli, inserendo delle separazioni di carreggiata in new jersey, rivedere tutta la segnaletica orizzontale e verticale dovrebbero essere la priorità nella spesa pubblica per quanto concerne la viabilità stradale.

Ci sembra che, al contrario, si persegua ancora la logica di favorire la massima velocità e di considerare, come del tutto secondario, l’investimento su un trasporto pubblico efficiente.

Facciamo appello a Provincia e Comuni interessati affinché si facciano scelte a favore della sicurezza stradale.

Dario Balotta portavoce Europa Verde Brescia

