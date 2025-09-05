Terra Senza Confini, mostra internazionale

Terra Senza Confini è un’iniziativa promossa da Shanghai Yunjie Culture Communication Co., Ltd., con l’obiettivo di esplorare in profondità le tendenze di sviluppo dell’arte contemporanea nel contesto della globalizzazione e di studiare nuove modalità di interazione tra arte e ambiente sociale.

La mostra, attraverso un circuito itinerante che coinvolge più città e spazi espositivi, promuove la connessione culturale tra le metropoli ed è impegnata a costruire una nuova e vitale rete artistica globale.

L’esposizione è curata congiuntamente dal direttore artistico internazionale di A60, Emanuele Gregolin, e dalla curatrice cinese, scenografa e maestra d’arte nazionale Wang Hua. L’evento è organizzato in collaborazione con Tianwu Space di Pudong New Area a Shanghai (gestito da Shanghai Jiayun Investment Co., Ltd.) e da diverse imprese e istituzioni governative delle città partecipanti, al fine di costruire una piattaforma di cooperazione interdisciplinare e multidimensionale.

Guidata da una filosofia curatoriale aperta e lungimirante, la mostra integra varie forme espressive dell’arte contemporanea, come pittura, scultura, installazione, video e performance, con l’intento di presentare una piattaforma internazionale di scambio artistico capace di oltrepassare i confini culturali.

Con il tema generale Terra Senza Confini, l’esposizione svilupperà dialoghi artistici interculturali attraverso unità centrali quali “Arte senza Confini”, “Connessioni Urbane” e “Derive Urbane”. Non solo realizzerà un’interconnessione tra spazi urbani, ma esplorerà anche in profondità le complesse relazioni tra arte e società, cultura e tecnologia, città e spiritualità.

