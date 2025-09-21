27.8 C
CULTURA

Sergio Bonelli Editore presenta: Zagor contro il Vampiro 4. L’antica maledizione

Appuntamento in libreria e fumetteria il 26 settembre con la quarta uscita della collana dedicata all’epico incontro-scontro tra lo Spirito con la Scure e uno dei suoi antagonisti più agghiaccianti: il Barone Bela Rakosi.

Le indagini su un orribile contagio di vampirismo conducono Zagor, Cico e il dottor Metrevelic nel cuore dei Monti Superstizione.

Ma anche altri si muovono nei paraggi: la contessa-vampira Ylenia Varga, Mister Ferguson e un misterioso Non-Morto, con la sua schiera di servitori. Tutti alla ricerca del luogo dove si nasconde il barone Bela Rakosi.

ZAGOR CONTRO IL VAMPIRO. L’ANTICA MALEDIZIONE raccoglie gli episodi “Vampiri”, scritto e sceneggiato da Jacopo Rauch con i disegni di Raffaele Della Monica, e “L’antica maledizione”, di Jacopo Rauch con le illustrazioni di Gallieno Ferri, Gianni Sedioli, Marco Verni.

Completa il volume l’introduzione “Il ritorno del vampiro” di Moreno Burattini, mentre l’illustrazione di copertina è firmata da Gallieno Ferri.

https://www.facebook.com/ZagorSergioBonelliEditore/
https://shop.sergiobonelli.it/zagor/2025/08/06/libro/zagor-contro-il-vampiro-l-antica-maledizione-1026356/

