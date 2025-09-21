27.8 C
Miley Cyrus: “Something Beautiful”, versione deluxe dell’album “Something Beautiful”

È uscito “SOMETHING BEAUTIFUL (DELUXE)”(Columbia/Sony Music), la versione deluxe del nuovo album di MILEY CYRUS, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale.

L’album contiene 2 nuovi brani: il nuovo singolo “SECRETS” feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood (LINK) e “LOCKDOWN” feat. David Byrne.

Questa la tracklist di “SOMETHING BEAUTIFUL (DELUXE)”:
1 Prelude
2 Something Beautiful
3 End of the World
4 More to Lose
5 Interlude 1
6 Easy Lover
7 Interlude 2
8 Golden Burning Sun
9 Walk of Fame (Ft. Brittany Howard)
10 Pretend You’re God
11 Every Girl You’ve Ever Loved (Ft. Naomi Campbell)
12 Reborn
13 Give Me Love
14 Secrets (ft. Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood)
15 Lockdown (ft. David Byrne)

L’album “Something Beautiful” (LINK)  è disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store).

