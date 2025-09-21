A7 MILANO SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione del CV59 di Tortona, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 22 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 24 Settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) con obbligo di uscita al casello di Tortona (63+647). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede il rientro in A7 attraverso il medesimo casello di Tortona sfruttando la rotatoria esterna il casello autostradale. Nell’ambito delle suddette lavorazioni resteranno altresì fruibili i rami di svincolo dell’Interconnessione A21-A7 in entrata da Piacenza e Torino per la medesima carreggiata sud.

Per lavori di realizzazione sistemi di monitoraggio opere d’arte, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 24 Settembre alle ore 05:00 di Venerdì 26 Settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI–Piazza Maggi (km A+000) da carreggiata nord (direzione Milano). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI–Piazza Maggi (Km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita/entrata da V.le Cermenate).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione impianti di smaltimento acque, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Mercoledì 24 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Raccordo Fiera Milano (km 3+050) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (ingresso da Rotatoria R1).

Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 00:00 alle ore 03:00 di Sabato 27 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pero-Fiera (km 3+050) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.33 Rho-Legnano (km 2+620).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 23 Settembre alle ore 06:00 di Venerdì 26 Settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 26 Settembre alle ore 06:00 di Sabato 27 settembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione A4-Usmate) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A51-A52 (km 11+300) e lo svincolo Cologno Monzese Ovest (Km 12+298). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in Tangenziale Nord allo svincolo Sesto San Giovanni /V.le Italia (A52, Km 3+012) o in alternativa agli svincoli dell’Interconnessione A52-A4 per le direzioni Venezia e Torino.

Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 25 Settembre alle ore 05:00 di Venerdì 26 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-V.le Forlanini (km 4+473) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Venerdì 26 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Aeroporto Linate (km 4+473) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di ispezione dei manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 22 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 23 Settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nella tratta compresa tra lo svincolo Monza-Villa Reale (Km 6+374) e lo svincolo Nova Milanese (Km 9+815), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di Nova Milanese (Km 9+815), contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata Cinisello Robecco (km 5+826) per la medesima carreggiata sud.

– Dalle ore 23:00 di Martedì 23 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 24 Settembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra l’Interconnessione con SP EX SS 35 Milano Meda (km 12+940) e lo svincolo di Nova Milanese (km 9+815), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di Nova Milanese (Km 9+815).

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 24 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 25 Settembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo di Nova Milanese (km 9+815) e lo svincolo di Monza Villa Reale (km 6+374), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di Nova Milanese (Km 9+815).

– Dalle ore 23:00 di Giovedì 25 Settembre alle ore 05:00 di Venerdì 26 Settembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P.9 Vecchia Valassina (km 11+531) e l’Interconnessione con S.P. ex S.S.35 Milano-Meda (km 12+940), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P. ex S.S.35 Milano-Meda (km 12+940).

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione della segnaletica, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:30 di Mercoledì 24 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 25 Settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra e il Disinnesto S.S.35 e lo svincolo di Pavia sud (km 0+357). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Pavia Sud-Rotatoria Centro Commerciale BENNET km 0+352).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 24 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 25 Settembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio) nel tratto compreso tra l’Interconnessione A53/A54 (km 5+266) e il disinnesto con S.S.35 Casteggio (km 0+000), rami di svincolo interclusi compresi. Contestualmente verrà chiuso al traffico lo svincolo di entrata da S.S.35 (km 7+030) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.

