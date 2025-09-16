27.3 C
PMRR: pubblicato l’avviso di raccolta dei progetti dei Comuni

Tiziana Barbetta
Palazzo Isimbardi
Palazzo Isimbardi

Pubblicato lunedì 15 settembre, l’avviso di raccolta delle manifestazioni d’interesse dei Comuni al Piano metropolitano di Ripresa e Resilienza (PMRR), il fondo da 39 milioni di euro stanziato dalla Città metropolitana di Milano.

I fondi saranno così ripartiti:

  • Digitalizzazione: 1 milione di euro
  •  Progetto Spugna e NbS; 10 milioni di euro
  • Mobilità ciclabile: 10 milioni di euro
  • Mobilità sostenibile: 2 milioni di euro
  • Impianti sportivi e luoghi scolastici usufruibili da utenza extra scolastica (auditorium): 8 milioni di euro
  • Housing sociale: 8 milioni di euro.

Il 30% delle risorse sarà destinato ai Comuni sotto i 10mila abitanti. I Comuni interessati dovranno presentare una proposta (in forma singola o aggregata) con un’idea progettuale, compilando l’apposita modulistica allegata all’avviso, da trasmettere entro il 15 ottobre 2025 all’indirizzo PEC: protocollo@per.cittametropolitana.mi.it.

Una formula necessaria per fornire all’ente di area vasta un’idea dei progetti ed orientare al meglio la ripartizione dei fondi, rispondendo al meglio alle esigenze del territorio.

Sarà poi emesso, dopo il 15 novembre, il bando vero e proprio rivolto solo ai Comuni che già hanno aderito all’avviso, con candidature aperte fino alla metà di febbraio 2026.

Per ulteriori informazioni sul PMRR: FondoPMRR@cittametropolitana.mi.it.

