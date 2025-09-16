Il 12 ottobre al Conservatorio di Milano (alle ore 20.30 nella Sala Verdi), si esibirà la più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, la WULE SYMPHONY ORCHESTRA, diretta dal Maestro SHI WULE, con la partecipazione del tenore, baritono e direttore d’orchestra, PLACIDO DOMINGO.

L’evento, organizzato dal critico musicale e mediatore culturale tra Italia e Cina SEAN WHITE, prevede altri appuntamenti unici che verranno annunciati prossimamente.

Ingresso tramite prenotazione con donazione libera, fino a esaurimento posti, da effettuare al seguente link: https://shorturl.at/q98Oi.

ll sostegno ricevuto permetterà di dare vita a un nuovo centro di meditazione in Italia. Un luogo pensato per diffondere armonia e serenità, e per ospitare artisti di rilievo che, attraverso la musica e il dialogo, contribuiranno a questa missione di pace.

«Amare è risvegliarsi, agire con bontà è seguire il Dharma, donarsi è realizzarsi» – afferma il Maestro Shi Wule.

Lo spettacolo offre al pubblico un viaggio spirituale che fonde musica, danza e meditazione Zen.

Il concerto è diviso in tre parti. Si apre con un omaggio all’incontro tra culture, attraverso brani sinfonici simbolo della tradizione musicale orientale e occidentale, come l’Ouverture “per la Festa di Primavera”, la Suite “La ragazza dai capelli bianchi”, “Il barbiere di Siviglia”, “España Cañí”, “Capriccio italiano”.

La serata prosegue con la Wule Symphony Orchestra che si esibirà in una performance di danza e musica.

L’evento si concluderà con una pratica di meditazione vocale. Uno spettacolo unico che celebra la pace, l’empatia e l’armonia attraverso il linguaggio universale della musica.

Al termine della serata Plácido Domingo riceverà il “2025 Wule World Peace Culture Award”.

L’intero concerto si svolge in un’atmosfera di serenità e solennità, in cui ogni nota e movimento sono espressione naturale del mondo interiore dei maestri Zen.

Il pubblico non solo potrà sperimentare la bellezza delle arti, ma raggiungerà anche una profonda purificazione interiore.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia