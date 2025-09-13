21.9 C
MTM Teatro Litta: Festival Hors, la casa del teatro indipendente

By Tiziana Barbetta
Dal 22 al 27 settembre 2025 si terrà la nona edizione del Festival HORS.

Organizzato da Manifatture Teatrali Milanesi e diretto da Stefano Cordella e Filippo Renda, il festival si propone come una piattaforma di creazione, scambio e dibattito culturale per le nuove generazioni di artiste e artisti under 35.

Il tema di quest’anno, Inventare il Presente, non rimanda a un esercizio immaginativo astratto, ma a una pratica necessaria e politica: quella di dare forma a un tempo comune attraverso i linguaggi della scena.

Il programma del festival prevede spettacoli, laboratori gratuiti, incontri critici e momenti informali di condivisione.

I laboratori gratuiti saranno condotti da Michele Altamura (Compagnia Vico Quarto Mazzini), Alice Sinigaglia, Filippo Renda e Alessandra Ventrella della compagnia Dispensa Barzotti. Quest’ultima proporrà un laboratorio legato al teatro di figura, una novità di quest’anno.

Tra gli appuntamenti in cartellone, il debutto milanese di The Barnard Loop della compagnia Dispensa Barzotti, finalista del premio In-Box 2024. Lo spettacolo, diretto da Alessandra Ventrella e scritto insieme a Rocco Manfredi, è un viaggio onirico che esplora la sottile linea tra sogno e realtà, offrendo un ritratto intimo delle fragilità umane.

Tra gli spettacoli in programma anche Concerto fetido su quattro zampe di e con Alice e Davide Sinigaglia, per la regia di Alice Sinigaglia e la produzione di SCARTICentro di Produzione Teatrale d’Innovazione: un ibrido tra concerto e confessione animalesca, che attraversa la città, la famiglia e il corpo alla ricerca di una ferocia perduta.

mtmteatro.it

