Blue Note Milano, storico e prestigioso jazz club nel cuore della città, e TicketOne S.p.A., leader nazionale nella gestione del ticketing per eventi dal vivo e parte del gruppo internazionale CTS Eventim, annunciano congiuntamente l’avvio di una nuova partnership strategica.

Grazie a questa collaborazione, la tecnologia avanzata di TicketOne sarà messa a disposizione del Blue Note Milano, non solo per la vendita dei biglietti degli eventi live, ma anche per la vendita online dei servizi di food & beverage e merchandising.

Questa integrazione offrirà agli spettatori un’esperienza digitale completa, semplice e immediata, a partire dall’acquisto del biglietto fino all’accesso a prodotti esclusivi e ristorazione dedicata.

TicketOne metterà a disposizione la propria piattaforma digitale evoluta, che garantirà un sistema di vendita rapido, sicuro e multicanale, includendo il sito ticketone.it, l’APP dedicata e il portale bluenote.it, con una gestione coordinata e innovativa di tutte le offerte commerciali legate agli eventi.

Andrea Grancini, CEO di TicketOne, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Blue Note Milano, realtà di riferimento per la musica Jazz dal vivo in Italia. L’integrazione delle nostre piattaforme nei servizi digitali di Blue Note, dal ticketing al food & beverage fino al merchandising, rappresenta un passo avanti significativo per offrire un’esperienza utente completa, fluida e coinvolgente. Puntiamo a rendere più semplici e dinamici tutti i touchpoint con il pubblico, consolidando la nostra leadership tecnologica nel settore.”

Daniele Genovese, CEO di Blue Note Milano, ha aggiunto: “L’accordo con TicketOne è un altro importante risultato nel percorso del nostro Jazz Club, il più importante d’Italia e tra i più noti in Europa; ed è solo l’inizio di una collaborazione con il leader di mercato che ci aspettiamo porterà vantaggi reciproci e un evidente semplificazione e miglioramento del servizio per i nostri clienti. Siamo entusiasti di questa partnership che ci proietta verso un futuro sempre più aperto al dialogo e all’interazione con i clienti, i partner e con gli altri interlocutori del nostro locale. Non vediamo l’ora di registrare le sinergie di questa collaborazione”.

Altri articoli di curiosità su Dietro la Notizia