Fujifilm Sponsor del Festival della Fotografia Etica 2025

La fotografia come linguaggio universale e strumento di memoria collettiva sarà al centro della sedicesima edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi. Fujifilm Italia, sponsor del Festival, rinnova il proprio sostegno con un programma che unisce grandi storie e nuove generazioni, con iniziative che capteranno l’interesse di adulti e di un pubblico più piccolo.

All’interno dell’area dedicata alla mostra World Press Photo, premio sostenuto da Fujifilm Corporation, FUJIFILM Italia proporrà domenica 28 settembre alle ore 11:30 una visita guidata speciale condotta dalla fotografa e fotogiornalista italiana Cinzia Canneri. L’evento sarà a ingresso libero, previa acquisizione del biglietto per il Festival.

Cinzia Canneri è tra le vincitrici del World Press Photo Contest 2025 nella categoria “Progetti a Lungo Termine” per la regione Africa, con il progetto “Women’s Bodies as Battlefields” (I corpi delle donne come campi di battaglia). Il suo lavoro racconta le vicende delle donne eritree e tigrine, costrette alla fuga da regimi repressivi. Attraverso la sua narrazione fotografica, Canneri mette in luce la resilienza, la capacità di trasformazione e la dignità di queste persone, riportando al centro la questione delle violenze di genere, ma anche la forza e la vitalità delle protagoniste.

La vittoria al World Press Photo 2025 rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno di Cinzia Canneri nel fotogiornalismo, specializzato in temi come i diritti umani, le migrazioni e le questioni di genere.

Per i fruitori più piccini, FUJIFILM metterà a disposizione la sua tecnologia istantanea, fotocamere instaxTM per i Photo Fun, ossia laboratori fotografici dedicati e pensati per bambini dai 5 agli 11 anni, tenuti dal team Educational.

I laboratori si svolgeranno presso la Biblioteca Laudense di Lodi (Via Solferino, 72) nelle giornate di domenica 5, 12, 19, e 26 ottobre nelle seguenti fasce orarie:

mattina, dalle 10:30 alle 12:30 per la fascia 5-8 anni

per la fascia pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30 per la fascia 9-11 anni

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione al form apposito (disponibile a questa pagina Laboratori fotografici per bambini – Festival della Fotografia Etica) e presentazione di un biglietto giornaliero o dell’abbonamento al Festival di uno dei due genitori, iscrizione possibile fino ad esaurimento posti.

Da undici anni, Fujifilm Italia sostiene il Festival della Fotografia Etica, perseguendo l’obiettivo di diffondere la cultura dell’immagine a un pubblico sempre più ampio.

L’edizione 2025 del Festival presenta dati di rilievo: oltre 20 mostre, quasi 150 fotografi provenienti da 40 Paesi situati in 5 continenti e circa un migliaio di immagini esposte. Questo evento non è soltanto una celebrazione della fotografia, ma si configura come un’occasione collettiva di confronto, riflessione, emozione e scoperta di storie provenienti da tutto il mondo.

FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA DI LODI 2025

XVI EDIZIONE

Lodi, sedi varie

27 settembre – 26 ottobre 2025

https://www.festivaldellafotografiaetica.it/

