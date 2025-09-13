21.9 C
Milano
sabato, Settembre 13, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Kali Uchis: “Cry About It!” il nuovo singolo in collaborazione con Ravyn Lenae

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
53
single-artwork.
single-artwork.

la superstar vincitrice ai GRAMMY® Kali Uchis ha pubblicato il suo atteso nuovo singolo “Cry About It!” in collaborazione con Ravyn Lenae.

Si tratta del primo estratto della deluxe del suo ultimo disco, “Sincerely: P.S.”, in arrivo il 26 settembre in tutto il mondo.

Le due artiste hanno cantato il singolo dalle atmosfere doo-wop moderne (con un pizzico di bossa nova) al The Tonight Show di Jimmy Fallon, nel mentre che Kali sta portando avanti il suo tour sold-out nelle arene in tutti gli Stati Uniti (in cui sono apparsi come special guest Peso Pluma, SZA e Steve Lacey).

Kali Uchis
Kali Uchis

Kali si sta esibendo anche in due date al Madison Square Garden di New York. Il tour vede l’artista cantare le sue più grandi hit e i brani nuovi dell’ultimo disco “Sincerely”.

Il singolo bilingue è la prima traccia estratta da “Sincerely:PS”. Scritto e prodotto dalla Uchis, il disco è il lavoro più intimo e vulnerabile dell’artista e ha debuttato al n.2 della classifica album statunitense (Billboard 200) e include i singoli All I Can Say,” Sunshine & Rain… e ILYSMIH.”

La Uchis ha anche pubblicato il duetto con Mariah the Scientist Is It a Crime”.

Kali Uchis – The Sincerely, Tour negli Stati Uniti:

Sun Sep 14 – Boston, MA – TD Garden

Tue Sep 16 – Laval, QC – Place Bell

Wed Sep 17 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Fri Sep 19 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

Sat Sep 20 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

Mon Sep 22 – Chicago, IL – United Center

Tue Sep 23 – Chicago, IL – United Center

Thu Sep 25 – Denver, CO – Ball Arena

Sat Sep 27 – San Jose, CA – SAP Center

Sun Sep 28 – Inglewood, CA – Intuit Dome

Thu Oct 23 – Highland, CA – Yaamava Resort & Casino

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Blue Note Milano e TicketOne annunciano l’avvio di una nuova partnership strategica
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy