la superstar vincitrice ai GRAMMY® Kali Uchis ha pubblicato il suo atteso nuovo singolo “Cry About It!” in collaborazione con Ravyn Lenae.

Si tratta del primo estratto della deluxe del suo ultimo disco, “Sincerely: P.S.”, in arrivo il 26 settembre in tutto il mondo.

Le due artiste hanno cantato il singolo dalle atmosfere doo-wop moderne (con un pizzico di bossa nova) al The Tonight Show di Jimmy Fallon, nel mentre che Kali sta portando avanti il suo tour sold-out nelle arene in tutti gli Stati Uniti (in cui sono apparsi come special guest Peso Pluma, SZA e Steve Lacey).

Kali si sta esibendo anche in due date al Madison Square Garden di New York. Il tour vede l’artista cantare le sue più grandi hit e i brani nuovi dell’ultimo disco “Sincerely”.

Il singolo bilingue è la prima traccia estratta da “Sincerely:PS”. Scritto e prodotto dalla Uchis, il disco è il lavoro più intimo e vulnerabile dell’artista e ha debuttato al n.2 della classifica album statunitense (Billboard 200) e include i singoli “All I Can Say,” “Sunshine & Rain…” e “ILYSMIH.”

La Uchis ha anche pubblicato il duetto con Mariah the Scientist “Is It a Crime”.

Kali Uchis – The Sincerely, Tour negli Stati Uniti:

Sun Sep 14 – Boston, MA – TD Garden

Tue Sep 16 – Laval, QC – Place Bell

Wed Sep 17 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Fri Sep 19 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

Sat Sep 20 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

Mon Sep 22 – Chicago, IL – United Center

Tue Sep 23 – Chicago, IL – United Center

Thu Sep 25 – Denver, CO – Ball Arena

Sat Sep 27 – San Jose, CA – SAP Center

Sun Sep 28 – Inglewood, CA – Intuit Dome

Thu Oct 23 – Highland, CA – Yaamava Resort & Casino

