Inizia oggi Fiera Milano Live 2025

La seconda edizione di Fiera Milano Live 2025 è ormai alle porte!

Con sei imperdibili serate, prodotte da Vivo Concerti, torna l’evento più atteso di settembre, pronto ad accogliere anche quest’anno i migliori artisti della scena urban e il super DJ set di Gigi D’Agostino. Gli appuntamenti sono in programma il 6, 10, 11, 13, 20 e 27 settembre 2025, presso la Fiera Milano di Rho.

Anche per questa edizione, la fiera diventa un luogo di aggregazione e svago: una RUOTA PANORAMICA per piccoli momenti di relax, l’AUTOSCONTRO, un grande scivolo TABOGA per sfide adrenaliniche e una MONGOLFIERA adibita a photo opportunity per immortalare tutti i momenti più salienti che renderanno Fiera Milano Live un’esperienza ancora più coinvolgente.

Tanti gli artisti attesi per la rassegna FML25. Ad aprire l’edizione è Salmo con il suo LEBONSKI PARK, uno show inedito, pronto a sorprendere oltre 40.000 persone, con la sua elettrizzante carica e con un intero parco a tema che ricalca l’immaginario dell’artista, per ripercorrere i momenti salienti della sua carriera e discografia.

Si prosegue con Emis Killa, che sceglie nuovamente il palco milanese per presentare EM16 (coprodotta da Friends & Partners), un concerto che celebra il mondo hip hop e che porterà l’artista ad essere circondato dai suoi fan e da tanti ospiti speciali.

Sarà poi la volta di Tony Boy che, con le sue rime da top player, è pronto a celebrare la fine del tour estivo. Arrivano poi Sfera Ebbasta & Shiva con il SMG – ONE NIGHT ONLY, una data unica in cui i due artisti uniranno la loro potenza per dare vita a un’imperdibile notte a cielo aperto di musica e adrenalina.

Arriva il turno di Ghali con un appuntamento speciale, il GRAN TEATRO, che sarà la celebrazione di un percorso artistico fatto di 58 Dischi di Platino e 19 Dischi d’Oro. A chiudere la stagione sarà il DJ set di Gigi D’Agostino, che sarà un’occasione per far ballare generazioni intere con il suo inconfondibile sound lento violento.

A rafforzare il carattere esperienziale dell’evento, la presenza di Chupa Chups, Ploom e Raffo come Official Partner di Fiera Milano Live 2025 renderà ogni serata ancora più memorabile.

Di seguito la lineup completa:

SALMO – LEBONSKI PARK

6 settembre 2025

EMIS KILLA – EM16

10 settembre 2025

TONY BOY

11 settembre 2025

SFERA EBBASTA & SHIVA – SMG ONE NIGHT ONLY

13 settembre 2025

GHALI – GRAN TEATRO

20 settembre 2025

GIGI D’AGOSTINO

27 settembre 2025

FIERA MILANO LIVE celebra la fine dell’estate con una location tutta da scoprire. L’evento si svolgerà a Cargo 1, un’area collocata nel quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho) di 60mila metri quadrati.

Per tutte le info su trasporti e parcheggi consultare fieramilanolive.com/come-arrivare.

Per accedere agli show, è necessario acquistare i biglietti in prevendita (online o presso i punti vendita autorizzati) oppure al botteghino in venue durante i giorni degli eventi, fino a esaurimento disponibilità. I titoli d’accesso sono nominali e si possono acquistare online sul sito ufficiale di FML.

