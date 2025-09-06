Italia1: al via la seconda edizione di “Sfida impossibile”

Da sabato 6 settembre, alle ore 15.10, al via su Italia 1 la seconda edizione di “Sfida Impossibile” condotto da Stefano Corti.

In ogni puntata, il conduttore affronterà sei grandi campioni appartenenti a discipline sportive diverse, dando vita a una competizione spettacolare che combina coraggio, ironia e voglia di superare i propri limiti.

Protagonista del primo appuntamento l’icona del motociclismo Marco Melandri, che si confronterà con Corti in tre prove avvincenti: La Sfida Corti, dove gli sfidanti potranno contare solo sulle proprie capacità personali; La Sfida Vale Tutto, una gara senza regole in cui ogni strategia è consentita; e La Sfida Finale, la più temuta, che si svolgerà direttamente nella disciplina dell’atleta, con il supporto di un Super Bonus.

A sostenere il conduttore ci saranno due coach messi a disposizione dal Consorzio di Tutela Grana Padano, che lo prepareranno fisicamente e mentalmente, sottolineando il ruolo fondamentale di alimentazione e allenamento per migliorare le performance sportive.

Ogni sfida inizia con un’irruzione a sorpresa: Corti raggiungerà l’atleta per coinvolgerlo in una nuova impresa. Da lì, tra allenamenti intensivi e momenti ironici, nascerà una gara capace di unire abilità fisiche, astuzia e spettacolo.

“SFIDA IMPOSSIBILE” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI con la produzione esecutiva di Marianna Capelli per EGE PRODUZIONI, realizzato in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. Il programma è realizzato con il contributo del Consorzio di tutela Grana Padano e Givova è sponsor tecnico.

La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

