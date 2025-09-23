Annunciati i vincitori della 2ª edizione del PREMIO NAZIONALE SERGIO STAINO – PITOON, il riconoscimento che celebra il grande fumettista, vignettista e giornalista Sergio Staino, attraverso due giornate di eventi in Valle Camonica (Brescia), il 10 e 11 ottobre, tra Breno e Darfo Boario Terme.

Un ricco programma di incontri, mostre e musica per portare nel cuore della Valle dei Segni la sua eredità artistica, civile e culturale, in dialogo con le incisioni rupestri e il patrimonio del territorio.

Per la sezione Cartoon, il premio è stato assegnato a Diana Cauzzi, mentre per la sezione Fumetto il riconoscimento è andato a Stefano Grassi.

A loro si affianca l’attribuzione straordinaria del Premio della Critica a Bruna Poetini, che ha ottenuto un ottimo piazzamento insieme ad Alessandro Martinelli, Francesco Iesu, Giorgia Casetti, Luigi Racioppi e La Ma.

La giuria ha rilevato come quasi tutte le vignette pervenute fossero di altissimo livello, rendendo la selezione finale particolarmente impegnativa.

Il concorso era rivolto a illustratori, vignettisti e cartoonist di qualsiasi nazionalità, luogo di origine o residenza, di età compresa tra i 18 e i 50 anni.

La partecipazione è gratuita e prevede due sezioni: la prima è dedicata a fumetti, vignette, striscia o illustrazioni che reinterpretano l’arte rupestre camuna in chiave creativa e contemporanea; la seconda riguarda cartoni animati ispirati ai “pitoti” della Valle Camonica, le antiche incisioni rupestri riconosciute come patrimonio dell’umanità.

Un premio, quindi, che non solo valorizza i linguaggi del fumetto e dell’animazione, ma promuove anche il dialogo fra l’arte contemporanea e l’identità profonda di un territorio unico.

Un progetto che Sergio Staino ha sempre sostenuto con passione e ironia, contribuendo in prima persona – sin dal 2003 – alla valorizzazione culturale della Valle Camonica attraverso i suoi disegni e la sua visione.

Il Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon ha registrato una partecipazione diffusa su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo autori e autrici da ogni parte d’Italia.

A valutarli, una giuria di qualità presieduta da Ellekappa (Laura Pellegrini) e Bruna Pinasco Staino. Le opere scelte potranno essere incluse in una mostra o diventare oggetto di una pubblicazione.

Un programma ricco di appuntamenti: convegni, incontri, concerti, mostre e ospiti tra i più importanti fumettisti italiani. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.premiostaino-pitoon.it/programma/

