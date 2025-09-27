Dopo la preziosa collaborazione con Fabio Concato in “Automobilisti” (brano accompagnato da un video con la partecipazione straordinaria di Gioele Dix) FEDERICO STRAGÀ è tornato con un nuovo inedito dal titolo “È Così”, singolo uscito ieri 26 settembre, in tutti gli store digitali e disponibile per la programmazione radiofonica (https://bfan.link/e-cosi-1)

Il nuovo singolo “È Così” ha un significato speciale per Stragà.

Il brano, infatti, è una dedica al fratello del cantautore, un ragazzo speciale che Stragà ha raccontato attraverso tutte le parole e le frasi che era solito utilizzare, ripetere durante la giornata.

“È Così” era una di quelle cose dette ogni qualvolta si presentasse una circostanza difficilmente comprensibile, una sorta di accettazione di ciò che non è controllabile o spiegabile”, racconta Stragà.

Il brano è stato scritto, testo e musica, da FEDERICO STRAGÀ, prodotto da Valerio Carboni al “Safe&Sound Studio” (RE) e masterizzato da Marco D’agostino al “96Khz.it” di Milano.

Ad accompagnare Stragà (chitarra acustica): Daniele Morelli (Chitarre), Alberto Paderni (Batteria), Emiliano Vernizzi (Sassofoni), Alessandro Cosentino (Violino), Valerio Carboni (Pianoforte, Tastiere, Basso, Così, Chitarre).

www.straga.net

IG: https://www.instagram.com/federicostraga/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia