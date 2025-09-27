9.3 C
Milano
domenica, Settembre 28, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Federico Stragà: il cantautore torna con “E’ Cosi”, in radio e in digitale

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
66
Federico-Stragà
Federico-Stragà

Dopo la preziosa collaborazione con Fabio Concato in “Automobilisti” (brano accompagnato da un video con la partecipazione straordinaria di Gioele Dix) FEDERICO STRAGÀ è tornato con un nuovo inedito dal titolo “È Così”, singolo uscito ieri 26 settembre, in tutti gli store digitali e disponibile per la programmazione radiofonica (https://bfan.link/e-cosi-1)

Il nuovo singolo “È Così” ha un significato speciale per Stragà.
Il brano, infatti, è una dedica al fratello del cantautore, un ragazzo speciale che Stragà ha raccontato attraverso tutte le parole e le frasi che era solito utilizzare, ripetere durante la giornata.

“È Così” era una di quelle cose dette ogni qualvolta si presentasse una circostanza difficilmente comprensibile, una sorta di accettazione di ciò che non è controllabile o spiegabile”, racconta Stragà.

Il brano è stato scritto, testo e musica, da FEDERICO STRAGÀ, prodotto da Valerio Carboni al “Safe&Sound Studio” (RE) e masterizzato da Marco D’agostino al “96Khz.it” di Milano.
Ad accompagnare Stragà (chitarra acustica): Daniele Morelli (Chitarre), Alberto Paderni (Batteria), Emiliano Vernizzi (Sassofoni), Alessandro Cosentino (Violino), Valerio Carboni (Pianoforte, Tastiere, Basso, Così, Chitarre).

www.straga.net

IG: https://www.instagram.com/federicostraga/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Bruce Springsteen: “Nebraska ’82 Expanded Edition” dal 17 ottobre
Articolo successivo
Live Music. Living Films: progetto che unisce musica, cinema e intelligenza artificiale
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy