Il 17 ottobre uscirà “Nebraska ’82: Expanded Edition” per Sony Music, un cofanetto unico che tra il ricco materiale inedito include la prima esecuzione dal vivo di Bruce Springsteen di tutto l’album “Nebraska”.

Non avendo mai fatto un tour a sostegno dell’album, Springsteen torna sui brani di “Nebraska” più di quarant’anni dopo l’uscita — offrendo, attraverso le sfumature della sua esibizione live, nuove prospettive, pur rimanendo fedele allo spirito delle registrazioni originali.

Girato da Thom Zimny all’inizio di quest’anno al Count Basie Theatre del New Jersey, senza pubblico, con un leggero accompagnamento di Larry Campbell e Charlie Giordano, il video non contiene narrazione, commento o dialoghi. «Si sentono soltanto le voci dei personaggi» spiega Springsteen.

Lo show inedito sarà disponibile sia come film in Blu-Ray sia come colonna sonora nel cofanetto “Nebraska ’82: Expanded Edition”. “Open All Night (Live at Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)”, uscito il 25 settembre, è un’anteprima di questo live imperdibile: https://brucespringsteen.lnk.to/OANVideo

«L’unica cosa che non facemmo con l’album Nebraska fu non suonarlo dal vivo, quindi il mio primo pensiero, quando si parlava di celebrare il disco, è stato: ci deve essere una performance, bisogna cantare questi brani dall’inizio alla fine – ha raccontato Springsteen – La mia preoccupazione era riuscire a mantenere un po’ dell’inquietudine che aveva il disco. Siamo stati fortunati ad avere con noi i grandi Larry Campbell e Charlie Giordano, che hanno contribuito con un accompagnamento strumentale minimo, e Rob Lebret ha fatto davvero un ottimo lavoro nel mix mantenendo l’integrità del disco a quel livello».

«Come regista, vuoi arricchire la performance senza che sia evidente, entrare in quella musica e cercare davvero di esserne un partner invisibile, accompagnando la presentazione – ha aggiunto Zimny – Non c’è introduzione né spiegazione. Le cose si dispiegano da sole. Ed è questa la bellezza di Bruce come narratore, della sua scrittura e di questo album».

Oltre all’esecuzione integrale dell’album, “Nebraska ’82: Expanded Edition” includerà le leggendarie sessioni di Electric Nebraska con la E Street Band, brani registrati da solista esclusi all’epoca della pubblicazione e un remaster del 2025 dell’album originale.

Il cofanetto comprenderà cinque dischi, con un saggio di Erik Flannigan, e sarà disponibile in due versioni: 4 LP + Blu-Ray oppure 4 CD + Blu-Ray.

Il pre order è disponibile al seguente link: https://bio.to/Nebraska82.

“Nebraska ’82: Expanded Edition” era stato annunciato all’inizio del mese, insieme a una versione inedita di “Born in the U.S.A.”, con Springsteen accompagnato da Max Weinberg e Garry Tallent, in una resa in trio registrata alla fine di aprile 1982: https://brucespringsteen.lnk.to/BITUSAElectricNebraska.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia