Il nuovo progetto che unisce musica, cinema e intelligenza artificiale, arriva a Milano il 7 e 8 ottobre al Piccolo Teatro Strehler, il primo teatro stabile e pubblico d’Italia.

Le due date milanesi seguono il debutto in prima internazionale del 3 settembre 2025 al Teatro Malibran di Venezia, durante l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, e la successiva presentazione al Festival di Trieste, ospitata presso il Generali Convention Center. I biglietti sono disponibili a questo link.

Ogni grande opera musicale racchiude una visione: un immaginario che il compositore e i musicisti esprimono attraverso la musica. OOVIE Studios lo porta alla luce con un Interactive AI Movie che nasce dall’interpretazione musicale, trasformandosi a ogni performance musicale dal vivo.

Quello di OOVIE Studios è un approccio che trova una sua radice nel film d’animazione “Fantasia” della Disney, il cui celebre claim “Musica da vedere, immagini da ascoltare” rappresenta con straordinaria poesia l’essenza di questa esperienza.

In occasione delle due date milanesi, LIVE MUSIC. LIVING FILMS. vede la straordinaria partecipazione di Maxim Vengerov, uno dei più importanti violinisti al mondo e vincitore di un Grammy Award, il 7 ottobre, e di Marcello Miramonti, spalla de LaFil e del Maggio Musicale Fiorentino, l’8 ottobre. Entrambi saranno accompagnati da LaFil Filarmonica di Milano, sotto la direzione di Marco Seco.

Il programma comprende le Romanian Folk Dances di Béla Bartók, Tzigane di Maurice Ravel e infine la Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven. Il film che accompagnerà le danze rumene, realizzato appositamente per questa speciale occasione, è stato curato da Eugenio Marongiu (Katsukokoiso.ai), uno dei più importanti artisti AI italiani e a livello internazionale.

Il film di Ravel è invece stato realizzato da Dustin Hollywood, tra i più innovativi artisti AI a livello internazionale. La direzione artistica di entrambi i film è stata curata da OOVIE Studios. I film che accompagneranno l’orchestra interagiranno con i musicisti e con la musica stessa, creando un’esperienza originale che si rinnova e muta a ogni rappresentazione.

Durante gli spettacoli, il tool di OOVIE Studios – paragonabile all’orecchio umano – ascolta e analizza la musica dal vivo tramite migliaia di parametri predefiniti, permettendo al film di interagire in tempo reale con ciò che accade sul palco e instaurando un vero e proprio dialogo con l’orchestra e con la musica stessa.

Da queste interazioni e dall’interpretazione musicale, prendono forma dei film AI che scorrono sullo schermo e accompagnano l’orchestra durante le performance. Nasce così, quindi, LIVE MUSIC. LIVING FILMS.: un vero e proprio storytelling interattivo che accompagna la musica, interagisce con essa e dà vita a percorsi narrativi sempre diversi.

