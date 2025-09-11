“Electric Sound Village”, all’interno di Cremona Musica

Dal 26 al 28 settembre a Cremona, all’interno di CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FESTIVAL (Piazza Zelioli Lanzini Ennio 1), si terrà la 2A edizione dell’ELECTRIC SOUND VILLAGE, lo spazio dedicato alla liuteria elettrica e alla storia della musica rock.

Prosegue il dialogo con un territorio la cui vocazione e tradizione per la musica e la liuteria è nota in tutto il mondo.

Con il Responsabile Organizzativo Stefano Prinzivalli, la liuteria elettrica e la produzione artigianale di alta gamma rimangono protagoniste anche in questa nuova edizione, che si rinnova ampliando il numero di espositori, i contenuti proposti, i musicisti e i professionisti coinvolti.

Non si racconta soltanto la storia della chitarra, ma anche tutto ciò che ruota attorno ad essa, dando voce agli artigiani del suono con amplificatori, accessori, tecnologie e approfondimenti proposti dagli stessi espositori.

‹‹È fondamentale gettare le basi per creare un dialogo in un territorio unico al mondo, che può essere considerato senza dubbio il luogo più indicato per questo confronto – spiega il Responsabile organizzativo Stefano Prinzivalli – serve continuare su questa strada verso un nuovo format di manifestazione fieristica, per un proficuo equilibrio fra espositori, pubblico e musicisti››.

All’interno di Electric Sound Village, saranno presenti maestri liutai ed eccellenze artigianali internazionali, con strumenti custom di altissima qualità tra cui chitarre, bassi e amplificatori valvolari vintage dagli anni ’50, ’60 e ’70.

Parteciperanno inoltre restauratori e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Tutti gli strumenti potranno essere provati in apposite cabine insonorizzate.

Si arricchiscono quest’anno le contaminazioni tra generi e strumenti musicali, infatti oltre agli strumenti a corda, saranno protagonisti anche Hammond e i sintetizzatori, grazie a una prestigiosa esposizione culturale a cura di Organstudio Italia.

Un PALCO SILENT animerà le presentazioni, le riunioni e gli approfondimenti trattati.

La storia della musica rock, in tutte le sue sfaccettature e influenze, troverà testimonianza attraverso l’importante mostra “Pagine di Rock” organizzata da MADE IN ROCK APS.

Dal 1967 al 1980, dalla Summer of love all’uccisione di John Lennon. Uno sguardo su un periodo particolare della storia della musica rock, raccontata attraverso 220 riviste dell’epoca incorniciate. Rolling Stone, Melody Maker, New Musical Express, Sounds e molti altri.

Più di 40 manifesti dei live più rappresentativi di quel periodo e più di 30 importanti documenti cartacei (lettere, contratti, schede organizzative, liste dei desideri pre-concerto) delle band, artisti, musicisti di quegli anni.

Un’altra novità della seconda stagione è l’ELECTRIC STAGE! Un palco dedicato che darà voce a strumenti e musicisti.

Una ricca programmazione accoglierà tutti i visitatori, valorizzando la qualità espositiva e i contenuti culturali presenti.

https://cremonamusica.com/electric-sound-village/

https://www.instagram.com/electricsoundvillagecremona/

https://cremonamusica.com

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia