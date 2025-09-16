Bollate: gli eventi in biblioteca dal 18 al 28 settembre

La programmazione delle prossime settimane:
Giovedì 18 settembre 2025 ore 15
Letture ad alta voce
“Un anno alla grande” di Roddy Doyle.
Riprendono gli incontri dei pomeriggi per i pensionati attivi i con il libro di Roddy Doyle. Chi desidera partecipare alla lettura a voce alta può può ritirare qualche giorno prima il testo in biblioteca. A seguire, una discussione guidata dalle bibliotecarie.
Ingresso libero
Durata 2 h.
Sabato 20 settembre 2025 ore 16:00
I sabati nell’orto della biblioteca. Passeggiata con barattolo.
Si parte dalla biblioteca verso la Floricoltura Palma in via Piave, per cercare tesori da seminare! È richiesta la presenza di un adulto e di portare con sé un barattolo.
A cura dei bibliotecari, dei volontari della biblioteca e del Servizio Civile Universale.
Ingresso libero sino ad esaurimento posti.
Massimo 25 bambini, dai 4 ai 10 anni.
Mercoledì 24 settembre ore 15:00
Pomeriggi creativi per pensionati attivi. Burraco in biblioteca!
Ingresso libero sino ad esaurimento posti.
Durata: 2 h
Mercoledì 24 settembre ore 20:30
Biboll Book Club.
La seconda stagione ricomincia con: Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe di Grady Hendrix.
Quando alcuni bambini scompaiono senza che la polizia faccia nulla, Patricia e le amiche sospettano che James sia un serial killer.
Sono loro ad aver letto troppi libri true crime o quello che si aggira nelle loro case è un mostro vero?
Gli incontri sono rivolti ai giovani adulti!
Ingresso libero
Venerdì 26 settembre ore 16:45
“Gli elementi naturali: ghiande, terra, pigne, sassi, legni e foglie”
Laboratorio sensoriale per bambini dai 2 ai 6 anni.
Nel rispetto della natura verranno realizzate creazione momentanee e trasformabili con elementi naturali.
I bambini sono invitati a portare pigne sassi foglie.
Ingresso libero sino al raggiungimento dei 20 posti disponibili.
Per informazioni su tutti gli eventi
Biblioteca Comunale
Tel: 02 35005508
Mail: biblioteca.bollate@csbno.net
