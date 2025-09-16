Bollate: gli eventi in biblioteca dal 18 al 28 settembre

La programmazione delle prossime settimane:

Giovedì 18 settembre 2025 ore 15

Letture ad alta voce

“Un anno alla grande” di Roddy Doyle.

Riprendono gli incontri dei pomeriggi per i pensionati attivi i con il libro di Roddy Doyle. Chi desidera partecipare alla lettura a voce alta può può ritirare qualche giorno prima il testo in biblioteca. A seguire, una discussione guidata dalle bibliotecarie.

Ingresso libero

Durata 2 h.

Sabato 20 settembre 2025 ore 16:00

I sabati nell’orto della biblioteca. Passeggiata con barattolo.

Si parte dalla biblioteca verso la Floricoltura Palma in via Piave, per cercare tesori da seminare! È richiesta la presenza di un adulto e di portare con sé un barattolo.

A cura dei bibliotecari, dei volontari della biblioteca e del Servizio Civile Universale.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Massimo 25 bambini, dai 4 ai 10 anni.

Mercoledì 24 settembre ore 15:00

Pomeriggi creativi per pensionati attivi. Burraco in biblioteca!

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Durata: 2 h

Mercoledì 24 settembre ore 20:30

Biboll Book Club.

La seconda stagione ricomincia con: Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe di Grady Hendrix.

Quando alcuni bambini scompaiono senza che la polizia faccia nulla, Patricia e le amiche sospettano che James sia un serial killer.

Sono loro ad aver letto troppi libri true crime o quello che si aggira nelle loro case è un mostro vero?

Gli incontri sono rivolti ai giovani adulti!

Ingresso libero

Venerdì 26 settembre ore 16:45

“Gli elementi naturali: ghiande, terra, pigne, sassi, legni e foglie”

Laboratorio sensoriale per bambini dai 2 ai 6 anni.

Nel rispetto della natura verranno realizzate creazione momentanee e trasformabili con elementi naturali.

I bambini sono invitati a portare pigne sassi foglie.

Ingresso libero sino al raggiungimento dei 20 posti disponibili.

Per informazioni su tutti gli eventi

Biblioteca Comunale

Tel: 02 35005508

Mail: biblioteca.bollate@csbno.net

