I ‘mostri sacri’ della TV e tutte le sfumature dell’amore sono i temi al centro della seconda settimana di programmazione de “La Volta Buona”, l’appuntamento quotidiano condotto da Caterina Balivo, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle 16.00, in onda su Rai 1.

Ieri lunedì 15 settembre, è stato un pomeriggio dedicato alle diverse sfumature dell’amore. In studio, Marina Occhiena, per tutti‘’la bionda” dei Ricchi e Poveri, e Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti dello storico quartetto, raccontano la loro amicizia speciale; e ancora Rita dalla Chiesa, Samantha de Grenet con le loro storie personali,e Jessica Morlacchi, insieme alla mamma, condividerà il legame profondo che unisce madre e figlia; mentre Franco Oppini, attore ed ex comico dei Gatti di Vicolo Miracoli, allargata. L’intervista one to oneè con Massimo Bagnato, comico romano noto per la sua inconfondibile comicità nonsense. Nel corso della puntata, anche lo spazio ai festeggiamenti per il compleanno del giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

Martedì 16 settembreè la volta di un omaggio corale ai “mostri sacri” della televisione, a un mese dalla scomparsa di Pippo Baudo. Sul divano de La Volta Buonasono attesiSimone Annicchiarico, Giancarlo Magalli e il duo canoro Jalisse. Prezioso sarà l’intervento di Vincenzo Mollica, memoria storica dello spettacolo televisivo, per un talk tra ricordi e nuove promesse del piccolo schermo. In studio, a seguire, i giornalisti Tiberio Timperi e Maria Soave, conduttori di Unomattina News, il nuovo appuntamento informativo del mattino in onda ogni giorno su Rai 1.

Spazio alla bellezza mercoledì 17 settembre con la vincitrice del concorso Miss Italia, proclamata lunedì 15 settembre e accompagnata in studio dalla patron dello storico concorso Patrizia Mirigliani. A seguire Caterina Balivo dedica la sua intervista one to onealla giornalista, ex inviata della Rai Carmen Lasorella, tra aneddoti e nuovi impegni professionali.

Giovedì 18 settembre l’attore Giorgio Tirabassiè atteso per l’intervista faccia a faccia con Caterina Balivo: un racconto tra carriera, vita privata e il nuovo impegno con la fiction Rai Balene, in onda dal 21 settembre su Rai 1.

La settimana si chiude venerdì 19 settembre con l’attesa intervista a Giorgia Surina: l’ex veejay, poi conduttrice e attrice, oggi scrittrice e alla guida del podcast Vita Futura.

