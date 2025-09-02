20 C
Milano
martedì, Settembre 2, 2025
TRASPORTI

Atm: ultima settimana di cantiere nella M2 di Milano

Si avvicina la conclusione dell’intervento di riqualificazione sulla linea M2 tra Cadorna e Garibaldi. I lavori, iniziati lo scorso 19 luglio, termineranno domenica 7 settembre, con ripresa del servizio da lunedì 8, come da cronoprogramma.

Oltre 60 tecnici sono in questi giorni al lavoro senza sosta per la sostituzione dei binari e il rifacimento integrale della sede ferroviaria.

Atm, consapevole dell’inevitabile disagio, ringrazia i propri clienti per la collaborazione e per aver compreso l’importanza di questi interventi indispensabili per migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio sulla linea.

Continua anche in questa settimana il presidio del personale di Atm di assistenza alla clientela e steward a supporto dei passeggeri per fornire indicazioni sulle alternative di viaggio.

