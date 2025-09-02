20 C
martedì, Settembre 2, 2025
“È sempre Cartabianca”: dramma Gaza e difficoltà economiche

Davide Falco
BIANCA BERLINGUER_E' SEMPRE CARTABIANCA
BIANCA BERLINGUER_E' SEMPRE CARTABIANCA

Stasera al via la nuova stagione di “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata il dramma di Gaza: mentre la città è accerchiata e numerose organizzazioni internazionali hanno sottolineato l’urgenza estrema di una risposta umanitaria, il Washington Post ha rivelato che l’amministrazione Trump e i partner internazionali immaginano di costruire un lussuoso resort turistico e un polo tecnologico sulla Striscia.

In Italia, intanto, Governo e opposizioni discutono dei dati economici, delle difficoltà di milioni di famiglie e del bilancio della stagione estiva: secondo il Sindacato Italiano Balneari, a luglio, si è registrato un calo medio delle presenze e dei consumi del 15% rispetto allo stesso mese del 2024.

Tra gli ospiti della prima puntata: Monsignor Vincenzo Paglia, Marisa Laurito, Mario Giordano, Andrea Scanzi e Luisella Costamagna.

