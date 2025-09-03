Dopo il successo delle prime due edizioni, torna QUEL GRAN GENIO, la manifestazione dedicata all’opera e alla straordinaria figura di Lucio Battisti, uno degli artisti più amati e innovativi della musica italiana.

Dal 26 al 29 settembre, Milano ospiterà dieci eventi speciali pensati per celebrare il genio creativo del cantautore, ripercorrendo tutta la sua produzione artistica, compresi anche i sei album del periodo Velezia e Pasquale Panella.

Nella giornata di apertura, venerdì 26 settembre, dalle 15.00 alle 18.00, sarà possibile vivere un’esperienza magica a bordo del Tram storico ATMosfera: per l’occasione si terrà un live acustico in movimento, con le note di Battisti ad accompagnare un viaggio unico per le vie del centro, con partenza e arrivo di fronte al Castello Sforzesco.

La sera dello stesso giorno, alle ore 20.30, al Teatro del Buratto, andrà in scena lo spettacolo “Battisti e i suoi amici”, che vedrà protagonista Carlo Poddighe, formidabile one man band, in un omaggio originale ai legami artistici e umani che hanno segnato la carriera del cantautore.

Sabato 27 settembre, dalle 10.30 alle 13.00, nella sala grande di Spazio Washington (Via Washington 83) si terrà un Convegno dal titolo “Il Mulino di Anzano del Parco: solo uno studio di registrazione?” a cui parteciperanno musicisti e produttori che hanno vissuto in prima persona questa esperienza unica in Italia.

Sempre sabato, dalle 18.00, appuntamento presso AVI (Associazione Vinile Italiana – Via Washington 48) per fare il punto sulle novità editoriali e discografiche uscite negli ultimi dodici mesi. Saranno presenti alcuni degli autori dei nuovi libri dedicati a Battisti e alcuni ospiti che con Lucio hanno collaborato.

Appuntamento imperdibile domenica 28 settembre al Teatro Menotti di Milano, con “Ancora Tutti Insieme”, uno spettacolo musicale ispirato alla celebre trasmissione televisiva del 1971 “Tutti insieme”, durante la quale Lucio Battisti presentò la neonata “Scuderia Numero 1” (tra gli altri Dik Dik, Formula 3, Bruno Lauzi, Mia Martini, PFM, Adriano Pappalardo, Mario Lavezzi…).

Lo spettacolo riproporrà i brani di quella magica serata grazie a due eccellenze della città di Milano: un gruppo formato da 8 musicisti del CPM Music Institute, Scuola di Musica fondata e diretta da Franco Mussida, e da 6 attori di STM (Scuola di Teatro Musicale), entrambe realtà AFAM.

A conclusione della manifestazione, lunedì 29 settembre alle ore 20.00, presso il Teatro Gerolamo di Milano, si terrà “Qualcosa che vale”, un concerto dedicato all’album “E già”, lavoro spartiacque nella discografia di Battisti, pubblicato nel 1982 e scritto insieme a Velezia. A interpretare il celebre album sarà Patrizia Cirulli, in formazione trio.

L’anteprima speciale del festival si terrà domenica 14 settembre, alle ore 16.30, con il concerto “Emozioni”, presso la suggestiva cornice del Mulino di Anzano del Parco (CO) che vedrà protagonisti Gianmarco Carroccia e Mogol.

Per la prima volta la storica location, luogo simbolo per i battistiani, riaprirà i suoi spazi dopo quasi cinquant’anni per ospitare un concerto che già si preannuncia come un evento unico e irripetibile.

Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera autentica del vecchio studio di registrazione, che ha accompagnato il percorso di Battisti e visto nascere decine di capolavori che rivivranno nel racconto e negli aneddoti di Mogol.

I biglietti per l’anteprima del 14 settembre sono già disponibili al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/gianmarco-carroccia-mogol-evento-speciale-emozioni-acoustic/273685

